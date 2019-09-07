Политика
Дума ТВЖурналист обвинил Варшаву в создании пропасти между Польшей и Россией
Журналист Матеуш Пискорский раскритиковал польских политиков, отметив, что они не думают о последствиях. «Варшава методично старается нанести удар по историко-международному самосознанию современной России», отметил Пискорский.
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Политика
Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
Lenta.ru 06:57
Футбол
Футболистов Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Сегодня после выездного заседания Алексеевского районного суда стало известно, что футболистов петербургского «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева освободили по УДО из Исправительной колонии 4 Белгородской области.
Невские Новости 02:59
Политика
В Неаполе прошло заседание суда по делу россиянина Коршунова
На заседании суда Неаполя по делу задержанного в Италии по запросу США россиянина Александра Коршунова обсуждались вопросы процедурного характера, решений по существу не принималось, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Италии.
РИА Новости 07:20
Кино
Путин поручит Мединскому поддержать «Великое кино великой страны»
Президент России Владимир Путин пообещал поручить министру культуры РФ Владимиру Мединскому поддержать акцию "Великое кино великой страны".
ТАСС 02:06
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
RT на русском 05:22
Футбол
Владимир Быстров рассказал про «русскую мафию» в «Зените»
Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Владимир Быстров рассказал, что во времена работы в клубе итальянского тренера Лучано Спаллетти в команде существовала "мафия", в которую помимо него входили другие российские футболисты команды.
РИА Новости 06:50
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа»
Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:57
Политика
Путин решил проверить строительство космодрома Восточный
Президент Владимир Путин в пятницу посетит космодром Восточный, посмотрит, как строятся новые объекты, и проведет совещание.
Взгляд.ру вчера в 08:15
Происшествия
Прокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд
Гендиректор компании «Флай Авто» (занимается предоставлением автомобилей в аренду) Дмитрий Леухин объяснил РБК, с чем связана подача иска против Фонда борьбы с коррупцией на 1 млрд руб.
РБК вчера в 15:13
Единоборства
Нурмагомедов разделся, чтобы сделать вес перед боем с Порье
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя с Дастином Порье сумел согнать вес до требуемых 70,3 кг.
Чемпионат 02:05
Баскетбол
Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу
Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
RT на русском 06:03
Армия и оружие
РБК публикует фото погибших в Сирии военных
Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
РБК 08:32
Авто
Volkswagen начал продажи бюджетного кроссовера Jetta VS5
Компания Volkswagen начала принимать заказы на новый бюджетный кроссовер Jetta VS5 ещё в августе, а накануне на моторшоу в Чэнду был дан официальный старт продажам новинки.
Новые автомобили вчера в 22:00
Политика
Маск опроверг слова Лукашенко о подаренной президенту Белоруссии Tesla
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск не дарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко автомобиль Tesla.
РБК 08:05
Экономика
Путин поддержал ипотеку для жителей Дальнего Востока под 2% годовых
Президент России Владимир путин одобрил запуск на Дальнем Востоке специальную ипотечную программу для молодых семей.
Суть событий вчера в 04:36
Музыка
Скончался певец, исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ушел из жизни известный певец и музыкант Юрий Петерсон. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 71 год, сообщает ТАСС.
Петербургский дневник вчера в 13:55
Музыка
Посвященный новой песне Боярского флешмоб охватил петербуржцев
Жители Санкт-Петербурга присоединяются к новому челленджу, который стартовал после выхода в свет новой песни Михаила Боярского "Хорошего Питера".
РЕН ТВ 04:25
Финансы
Банк России третий раз за год снизил ключевую ставку
Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 7,25 до 7%. Решение было ожидаемым и практически полностью заранее учтено рынком.
Российская газета 06:45
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Политика
Зеленский выступил против легализации оружия на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает легализацию гражданского оборота оружия, о которой его призывали в соответствующей петиции.
RT на русском 06:21
Армия и оружие
Новые парашюты помогут российским военным выжить при попадании в воду
В пресс-службе холдинга отметили, что НИИ парашютостроения предложено несколько решений, позволяющих быстро освободиться от подвесной системы и купола парашюта при посадке на воду.
Военное дело 05:25
Шоу-бизнес
Многодетная Климова впечатлила фигурой в боди телесного цвета
Звезда опубликовала снимок из спортивного зала. На фото Екатерина запечатлена в облегающем боди телесного цвета.
Kleo.ru 06:18
Общество
Сын Маслякова стал основным владельцем КВН
Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК», компании принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
Ведомости 03:49
Происшествия
В Польше девочка родилась через 56 дней после смерти матери
Новый Калининград.Ru вчера в 08:43
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Интернет
Facebook и Microsoft запускают конкурс по выявлению фейковых видео
Facebook для борьбы с фейковыми видео объединяется с Microsoft и учеными из Partnership on AI.
Новости Интернета вещей вчера в 18:42
Общество
Роструд назвал профессии с зарплатой выше 80 тыс. рублей
Есть вакансии пилотов с зарплатой до 350 тыс. рублей, помощникам капитана предлагают до 300 тыс. рублей в месяц, а машинистам горных выемочных машин — 200 тыс. рублей.
REGNUM 00:54