Политика

Дума ТВДума ТВЖурналист обвинил Варшаву в создании пропасти между Польшей и Россией

Журналист Матеуш Пискорский раскритиковал польских политиков, отметив, что они не думают о последствиях. «Варшава методично старается нанести удар по историко-международному самосознанию современной России», отметил Пискорский.
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Журналист назвал Польшу врагом российской государственности

РИА Новостивчера в 20:51

Польский журналист обвинил Варшаву в разрушении самосознания России

РЕН ТВвчера в 21:12

Журналист назвал Польшу врагом российской государственности

Известиявчера в 21:40

«Выполняет все прихоти США»: В Рунете удивились смелости польских журналистов, заступившихся за Россию

Царьград05:25

Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности

РБК01:01

Польский журналист заявил о желании Варшавы разрушить самосознание россиян

Газета.Ruвчера в 22:29

Варшаву обвинили в попытке создать пропасть между Россией и Польшей

Российская газета00:04
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Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 09:25, Вашингтон
Политика

Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
Lenta.ru 06:57
Футбол

Футболистов Кокорина и Мамаева освободили по УДО

Сегодня после выездного заседания Алексеевского районного суда стало известно, что футболистов петербургского «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева освободили по УДО из Исправительной колонии 4 Белгородской области.
Невские Новости 02:59
Политика

В Неаполе прошло заседание суда по делу россиянина Коршунова

На заседании суда Неаполя по делу задержанного в Италии по запросу США россиянина Александра Коршунова обсуждались вопросы процедурного характера, решений по существу не принималось, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Италии.
РИА Новости 07:20
Кино

Путин поручит Мединскому поддержать «Великое кино великой страны»

Президент России Владимир Путин пообещал поручить министру культуры РФ Владимиру Мединскому поддержать акцию "Великое кино великой страны".
ТАСС 02:06
Происшествия

На дом Памфиловой совершено нападение

RT на русском 05:22
Футбол

Владимир Быстров рассказал про «русскую мафию» в «Зените»

Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Владимир Быстров рассказал, что во времена работы в клубе итальянского тренера Лучано Спаллетти в команде существовала "мафия", в которую помимо него входили другие российские футболисты команды.
РИА Новости 06:50
Происшествия

Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа»

Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:57
Политика

Россия ответила на представление Японии из-за нового завода на Курилах

Известия 00:17
Политика

Путин решил проверить строительство космодрома Восточный

Президент Владимир Путин в пятницу посетит космодром Восточный, посмотрит, как строятся новые объекты, и проведет совещание.
Взгляд.ру вчера в 08:15
Происшествия

Прокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд

Гендиректор компании «Флай Авто» (занимается предоставлением автомобилей в аренду) Дмитрий Леухин объяснил РБК, с чем связана подача иска против Фонда борьбы с коррупцией на 1 млрд руб.
РБК вчера в 15:13
Единоборства

Нурмагомедов разделся, чтобы сделать вес перед боем с Порье

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя с Дастином Порье сумел согнать вес до требуемых 70,3 кг.
Чемпионат 02:05
Баскетбол

Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу

Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
RT на русском 06:03
Армия и оружие

РБК публикует фото погибших в Сирии военных

Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
РБК 08:32
Авто

Volkswagen начал продажи бюджетного кроссовера Jetta VS5

Компания Volkswagen начала принимать заказы на новый бюджетный кроссовер Jetta VS5 ещё в августе, а накануне на моторшоу в Чэнду был дан официальный старт продажам новинки.
Новые автомобили вчера в 22:00
Политика

Маск опроверг слова Лукашенко о подаренной президенту Белоруссии Tesla

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск не дарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко автомобиль Tesla.
РБК 08:05
Экономика

Путин поддержал ипотеку для жителей Дальнего Востока под 2% годовых

Президент России Владимир путин одобрил запуск на Дальнем Востоке специальную ипотечную программу для молодых семей.
Суть событий вчера в 04:36
Музыка

Скончался певец, исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Ушел из жизни известный певец и музыкант Юрий Петерсон. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 71 год, сообщает ТАСС.
Петербургский дневник вчера в 13:55
Музыка

Посвященный новой песне Боярского флешмоб охватил петербуржцев

Жители Санкт-Петербурга присоединяются к новому челленджу, который стартовал после выхода в свет новой песни Михаила Боярского "Хорошего Питера".
РЕН ТВ 04:25
Финансы

Банк России третий раз за год снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 7,25 до 7%. Решение было ожидаемым и практически полностью заранее учтено рынком.
Российская газета 06:45
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Происшествия

В Красноярском крае четырехлетний мальчик пропал в тайге

РБК 02:43
Политика

Зеленский выступил против легализации оружия на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает легализацию гражданского оборота оружия, о которой его призывали в соответствующей петиции.
RT на русском 06:21
Армия и оружие

Новые парашюты помогут российским военным выжить при попадании в воду

В пресс-службе холдинга отметили, что НИИ парашютостроения предложено несколько решений, позволяющих быстро освободиться от подвесной системы и купола парашюта при посадке на воду.
Военное дело 05:25
Шоу-бизнес

Многодетная Климова впечатлила фигурой в боди телесного цвета

Звезда опубликовала снимок из спортивного зала. На фото Екатерина запечатлена в облегающем боди телесного цвета.
Kleo.ru 06:18
Общество

Сын Маслякова стал основным владельцем КВН

Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК», компании принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
Ведомости 03:49
Происшествия

В Польше девочка родилась через 56 дней после смерти матери

Новый Калининград.Ru вчера в 08:43
Шоу-бизнес

Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова

Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Политика

Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста

РИА Новости 05:57
Интернет

Facebook и Microsoft запускают конкурс по выявлению фейковых видео

Facebook для борьбы с фейковыми видео объединяется с Microsoft и учеными из Partnership on AI.
Новости Интернета вещей вчера в 18:42
Общество

Роструд назвал профессии с зарплатой выше 80 тыс. рублей

Есть вакансии пилотов с зарплатой до 350 тыс. рублей, помощникам капитана предлагают до 300 тыс. рублей в месяц, а машинистам горных выемочных машин — 200 тыс. рублей.
REGNUM 00:54
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