Политика

Дума ТВДума ТВЖурналист обвинил Варшаву в создании пропасти между Польшей и Россией

Журналист Матеуш Пискорский раскритиковал польских политиков, отметив, что они не думают о последствиях. «Варшава методично старается нанести удар по историко-международному самосознанию современной России», отметил Пискорский.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Журналист назвал Польшу врагом российской государственности

РИА Новостивчера в 20:51

Польский журналист обвинил Варшаву в разрушении самосознания России

РЕН ТВвчера в 21:12

Журналист назвал Польшу врагом российской государственности

Известиявчера в 21:40

«Выполняет все прихоти США»: В Рунете удивились смелости польских журналистов, заступившихся за Россию

Царьград05:25

Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности

РБК01:01

Польский журналист заявил о желании Варшавы разрушить самосознание россиян

Газета.Ruвчера в 22:29

Варшаву обвинили в попытке создать пропасть между Россией и Польшей

Российская газета00:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 11:01, Вашингтон
Гаджеты

Вышедший сегодня в России флагман Redmi проверили на прочность

Сегодня в России стартовали продажи флагманского смартфона Xiaomi Mi 9T Pro. Это переименованный для глобального рынка Redmi K20 Pro.
Ferra 08:57
Экономика

Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока

Индия предоставит кредитную линию на $1 млрд для развития Дальнего Востока, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
RT на русском вчера в 04:12
Политика

Путину доложили о нападении на Памфилову

РБК 08:19
Автоспорт

Леклер стал лучшим на первой тренировке в Монце, Квят быстрее Гасли

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время на первой тренировке 14-го этапа «Ф-1» Гран-при Италии.
Sportbox.RU 06:37
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Гаджеты

Apple запустила веб-версию Apple Music

У Beats Music была веб-версия, но сервис закрыл подписку после запуска Apple Music в 2015 году.
Коммерсантъ 02:08
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Путешествия

В Чернобыле побили рекорд посещаемости зоны отчуждения

Новый рекорд посещаемости чернобыльской зоны отчуждения установили в 2019 году на Украине. Об этом 6 сентября сообщает телеканал «Звезда».
Известия 09:45
Армия и оружие

Российские подлодки вышли из строя в Сирии

Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
Футбол

Рохо хочет покинуть «МЮ» ради карьеры в сборной Аргентины

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Маркос Рохо объяснил, что обдумывает смену клуба ради карьеры в национальной команде.
Матч ТВ 06:33
Футбол

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Алексеевский суд Белгородской области в пятницу, 6 сентября, удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении, поданные футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, а также его младшим братом Кириллом.
Известия 10:32
Политика

Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit

Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04 сентября в 16:39
Музыка

Гитарист Дэн Уорнер умер, спустившись со сцены

Российская газета 09:48
Политика

Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами

«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Армия и оружие

США отклонили предложение России о покупке новейших ракет

Вашингтон не склонен принимать предложение Москвы о возможности поставки Россией своих новейших вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет, Соединенным Штатам.
ТАСС 09:51
Армия и оружие

В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва

Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Общество

Сын Маслякова стал владельцем КВН

Газета.Ru 08:44
Футбол

Сборная России сыграет с шотландцами в белой форме

Сборная России сыграет в белой форме в матче против команды Шотландии в рамках отборочного турнира Евро-2020.
Sportbox.RU 07:35
Армия и оружие

РБК публикует фото погибших в Сирии военных

РБК 08:32
Политика

Президент Литвы заявил о разногласиях в ЕС по санкциям против России

Внутри Евросоюза еще не выработана единая позиция в отношении России, а некоторые страны в будущем могут поставить под сомнение введенные против Москвы санкции.
РБК 06:52
Происшествия

В Томске завели дело против ударившего кулаком по машине подростка

РБК 08:34
Происшествия

СУ СК региона: в Абдулино обнаружено тело 10-летней девочки

Time56.ru 09:40
Футбол

Бензема заявил, что играл ключевую роль в связке с Роналду и Бэйлом

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал о роли каждого футболиста в ставшей знаменитой связке BBC (Бензема, Бэйл, Роналду).
Sport24.ru 04:00
Космос

Опытные образцы блоков «Союза-5» планируют изготовить в 2020 году

Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" планирует изготовить опытные образцы блоков ракеты-носителя "Союз-5" для проведения стендовых испытаний до конца 2020 года.
ТАСС 09:39
Культура

Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане

Известия вчера в 19:57
Происшествия

Против Абызова возбудили новое уголовное дело

«Не сумев за пять месяцев доказать совершение Абызовым мошенничества и организацию преступного сообщества, следствие возбуждает новые дела по надуманным основаниям, чтобы продолжить оказывать давление на суд с целью наложения арестов на имущество юридических лиц, якобы имеющих отношение к Абызову, а также продления ему срока содержания под стражей», — пояснил Аснис.
Известия вчера в 08:35
Политика

Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

RT на русском 01:17
Происшествия

Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье

В Подмосковье обрушилось заброшенное пятиэтажное здание, под завалами находятся трое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 09:37
Гаджеты

Nokia выпустила замену неубиваемой 3310

Lenta.ru 10:24
Политика

Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.
Газета.Ru 08:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное