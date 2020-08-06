Минск намерен экстрадировать задержанных в Белоруссии «боевиков» ЧВК Вагнера на Украину и в Россию. Об этом заявил взявший интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко украинский журналист Дмитрий Гордон, передает «Радио Свобода».

Журналист заявил об обещании Лукашенко выдать «боевиков» России и Украине

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