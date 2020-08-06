Политика
РБКЖурналист заявил об обещании Лукашенко выдать «боевиков» России и Украине
Минск намерен экстрадировать задержанных в Белоруссии «боевиков» ЧВК Вагнера на Украину и в Россию. Об этом заявил взявший интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко украинский журналист Дмитрий Гордон, передает «Радио Свобода».
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Политика
Путин подписал указ об отставке трех генералов СК
Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru 14:24
Армия и оружие
США показали видео испытаний ракеты с гиперзвуковым блоком
В США обнародованы видеокадры испытаний ракеты с гиперзвуковым блоком.
Российская газета 10:33
Происшествия
В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика
Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ru 16:32
Экономика
Рыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли
Рыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли Один из крупнейших добытчиков рыбы в стране — Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка включилась в процесс реформирования отрасли.
Коммерсантъ вчера в 12:42
Спорт
Велогонщик Якобсен впал в кому после ЧП на соревнованиях «Тур Польши»
Московский Комсомолец 17:14
Космос
На космодром «Восточный» доставили макет аппарата «Кондор-ФКА»
Вести - Амурская область вчера в 02:25
Происшествия
Неизвестные заблокировали доступ в офис ОНК в Москве
«В настоящее время в Крапивенском переулке, дом 3, строение 1, где находится офис для хранения обращений в адрес ОНК Москвы, неизвестные лица захватили здание», — цитирует Мельникова Интерфакс.
RT на русском 16:41
Культура
Раскрыта дата выхода четвертого сезона сериала «Ольга»
Создатели одного из самых популярных проектов телеканала ТНТ, комедийного шоу «Ольга» с Яной Трояновой в главной роли, объявили дату выхода долгожданного четвертого сезона.
Киноафиша России 07:09
Шоу-бизнес
Ольга Бузова стала участницей нового сезона шоу «Ледниковый период»
Первый канал официально подтвердил в инстаграме, что певица и телеведущая Ольга Бузова стала участницей нового сезона шоу "Ледниковый период".
РИА Новости 03:16
Кино
«Игра престолов» стала самым «пиратским» сериалом в мире
Безусловным лидером списка оказался хит от HBO «Игра престолов» — сериал остаётся самым скачиваемым в мире, причём этот титул он получил ещё до пандемии.
Бел.Ру 02:44
Общество
На Сахалин движется мощный тайфун из Китая
РИА Сахалин-Курилы 02:20
Политика
Трамп: генералы в США считают взрыв в Бейруте атакой
RT на русском вчера в 19:01
Кино
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Evo-rus.com 12:07
Происшествия
«Роскосмос» опубликовал снимки из космоса последствий взрыва в Бейруте
"Роскосмос" недавно опубликовал свежие спутниковые снимки порта города Бейрута до взрыва и сразу после него.
DixiNews 11:50
Общество
Взрывы в порту Бейрута уничтожили почти все запасы зерна
Взрывы в порту Бейрута нанесли сильнейший урон продовольственной безопасности столицы Ливана, так как в результате них пострадали наполненные пшеницей зернохранилища, сообщает Associated Press.
Интерфакс 07:36
Здоровье
Регулярный секс оказывает благотворное влияние на организм
Народные новости 03:18
Происшествия
Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца
Автомат Калашникова brian.ch "5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел", — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
REGNUM 14:09
Кино
Волшебные палочки Гарри Поттера заменили на пистолеты в новом фильме
В Сети опубликовали ролик, в котором из первой части фильма о Гарри Поттере убрали волшебные палочки, заменив их на огнестрельное оружие.
Слово и Дело 11:22
Политика
Помпео: Совбез ООН рассмотрит резолюцию об оружейном эмбарго Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Совет Безопасности ООН рассмотрит в ближайшее время резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
RT на русском 17:15
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa 17:02
Экономика
Большинство застройщиков в России планируют снижение прибыли в 2020 году
Москва, 6 августа 2020, 00:43 — REGNUM Снижение выручки и прибыли своих компаний по итогам 2020 года планируют 77% российских застройщиков, говорится в результатах опроса о влиянии эпидемии на рынок недвижимости, проведенного компанией PwC.
REGNUM 17:43
Авто
Официально представлен суперкар Gordon Murray T.50
Гордон Мюррей, автор легендарного McLaren F1, который считается первым в мире гиперкаром, представил новую модель под собственной маркой — Gordon Murray Automotive (GMA).
Тарантас Ньюс 06:20
Футбол
Юран отказался от претензий к «Химкам» за 14,5 млн рублей
Как стало известно Metaratings.ru, бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран мог получить 14,5 млн рублей за увольнение из клуба.
Metaratings 02:58
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Надбавка рассчитывается и зависит от оклада по воинской должности: для солдат – 120%, сержантов и прапорщиков – 110%, офицерского состава – 100%.
Evo-rus.com 07:03
Общество
Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками»
Группа россиян, задержанная в Белоруссии, готовилась к вылету в Венесуэлу, где они должны были заниматься охраной.
РБК 17:24
Наука
Неравномерный нагрев воды в микроволновке делает чай невкусным
Речь шла о чае, заваренном на воде, вскипяченной в СВЧ-печи. Причина невкусности таилась в том, что жидкость неравномерно нагревалась.
ToDay News Ufa 18:19