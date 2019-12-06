Мещанский районный суд Москвы оштрафовал журналиста и муниципального депутата Илью Азара на 300 тыс. руб. за участие в несогласованной акции 31 августа в Москве, передает «МБХ медиа».

Журналиста Азара оштрафовали на 300 тыс. руб. за акцию 31 августа

Экономика МЭР хочет найти владельцев 25 млн объектов недвижимости Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, который направлен на то, чтобы определить налогоплательщиков по 25 миллионам объектов недвижимости в России и заставить их платить налоги, сообщил замминистра экономического развития РФ Савва Шипов.

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Общество Павлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью.

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Происшествия Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

Общество Uber подсчитал число сексуальных домогательств в такси Сервис по заказу такси Uber в США подсчитал число сексуальных домогательств во время поездок в своих машинах.

Авто Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

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Политика Украина потребовала от России соблюдения Будапештского меморандума Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) был подписан 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией.

Политика ПАСЕ не будет отказывать в полномочиях российской делегации из-за Крыма Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году, после воссоединения Крыма с РФ, хотя полуостров стал государственным субъектом демократическим путем в результате народного референдума.