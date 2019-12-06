Общество

КоммерсантъКоммерсантъЖурналиста Азара оштрафовали на 300 тыс. руб. за акцию 31 августа

Мещанский районный суд Москвы оштрафовал журналиста и муниципального депутата Илью Азара на 300 тыс. руб. за участие в несогласованной акции 31 августа в Москве, передает «МБХ медиа».
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Журналиста Азара оштрафовали на 300 тыс. руб. за акцию 31 августа

Коммерсантъ07:53

Журналиста Илью Азара оштрафовали на 300 тыс. руб. за акцию 31 августа

РБК07:41

Журналиста Азара оштрафовали на 300 тыс рублей

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Журналиста Илью Азара оштрафовали на 300 000 рублей за участие в шествии

Ведомости07:30

Журналиста Илью Азара оштрафовали на 300 тысяч рублей из-за акции 31 августа

Дождь07:22

Журналиста и муниципального депутата Илью Азара оштрафовали на 300 тысяч рублей за шествие 31 августа

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Илья Вильямович Азар
Российский журналист
Российский журналист, специальный корреспондент «Новой газеты», бывший специальный корреспондент интернет-издания Lenta.ru, бывший специальный корреспондент проекта Meduza. Депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники.
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