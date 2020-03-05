Происшествия
КоммерсантъЖурналиста Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов сообщил «Интерфаксу», что Следственный комитет России (СКР) прислал ему направление на психиатрическую экспертизу. Его хотят проверить на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
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Как сообщает издание Baza в своем Telegram-канале, на данной процедуре настояло руководство Следственного комитета, после того, как стало известно, что в детстве Голунов наблюдался у психиатра.Lenta.ru07:14
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