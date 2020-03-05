с чего всё началось

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов сообщил «Интерфаксу», что Следственный комитет России (СКР) прислал ему направление на психиатрическую экспертизу. Его хотят проверить на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.

Политика Шесть стран создали Кибернетические войска Евросоюза Шесть европейских стран подписали меморандум о создании Кибернетических сил ЕС быстрого реагирования, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны республики.

Политика ЦИК не получал установок по явке на голосовании по Конституции Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что комиссия на получала никаких установок от властей по явке на общероссийском голосовании по законопроекту о поправке к Конституции.

Здоровье На Сахалине завершились учения по профилактике коронавируса В аэропорту Южно-Сахалинска прошли масштабные учения по профилактике коронавируса нового типа 5 марта, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Происшествия СК взял Цеповяза под госзащиту в деле амурской колонии Следственный комитет России взял под госзащиту одного из главарей банды Цапков - Вячеслава Цеповяза, поскольку он проходит как один из свидетелей по делу бывшего руководства амурской колонии.

Политика Лукашенко: Интересы Белоруссии не противоречат интересам Украины «Коль выпала такая судьба для Белоруссии в этом году возглавлять все интеграционные органы, мы будем делать это достойно», — заявил 5 марта Александр Лукашенко, принимая экс-госсекретаря Совбеза Белоруссии — генсека ОДКБ Станислава Зася.

Политика Госдума приняла закон о получении украинцами гражданства без экзамена Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене экзамена для украинцев и белорусов для получения статуса носителей русского языка.

Здоровье В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом Ранее в России было диагностировано шесть случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с "Diamond Princess" и один — у россиянина, вернувшегося из Италии.

Энергетика Новак покинул заседание ОПЕК+ планово Министр энергетики России Александр Новак заявил, что покинул заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в плановом режиме.

Происшествия На Урале просят арестовать фигуранта дела о смерти архитектора После смерти Кротова следователи переквалифицировали статью на более тяжелую - часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Экономика Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23% Число долларовых миллиардеров в мире за год выросло на 16 человек, всего в мире, по данным Knight Frank, сейчас живет 2 335 миллиардеров, в том числе 103 в России.

Происшествия Мужчина устроил стрельбу в Подмосковье из-за чебурека Житель подмосковного Дедовска устроил стрельбу при попытке украсть пачку чебуреков, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Общество ГТЛК прокомментировала оценку рисков продаж SSJ100 Проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 описывали независимые эксперты, это не является официальной позицией Государственной транспортной лизинговой компании, заявили РИА Новости в пресс-службе ГТЛК.

Экономика Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.