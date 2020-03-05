Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъЖурналиста Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов сообщил «Интерфаксу», что Следственный комитет России (СКР) прислал ему направление на психиатрическую экспертизу. Его хотят проверить на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
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с чего всё началось
Как сообщает издание Baza в своем Telegram-канале
, на данной процедуре настояло руководство Следственного комитета после того, как стало известно, что в детстве Голунов наблюдался у психиатра.
Lenta.ru07:14

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СК назначил Ивану Голунову психиатрическую экспертизу

Москва 2408:16

Журналиста Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

РИА Новости07:37

Журналиста Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Коммерсантъ06:56

Следователи направили журналиста Голунова на психиатрическую экспертизу

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ТАСС07:03

СМИ рассказали, почему Голунова отправляют на психиатрическую экспертизу

News.ru08:31

Источник объяснил, зачем Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Интерфакс07:53
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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