с чего всё началось

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов сообщил «Интерфаксу», что Следственный комитет России (СКР) прислал ему направление на психиатрическую экспертизу. Его хотят проверить на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.

Общество В Москве ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.

Общество Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Британии Королевский траст национальной системы здравоохранения английского графства Беркшир подтвердил первую смерть от коронавируса в Великобритании.

Здоровье В Краматорске у украинки подозревают коронавирус Жительницу украинского Краматорска госпитализировали и проверяют на коронавирус после ее возвращения из Таиланда, сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

Космос РАН планирует пожаловаться на Илона Маска в ООН В Российской академии наук (РАН) возмутились настолько сильно, что даже готовят жалобу на Илона Маска, которую планируют отправить в ООН.

Политика Асад назвал условие для восстановления отношений с Турцией Сирийские власти готовы восстановить отношения с Турцией, если президент Реджеп Тайип Эрдоган прекратит поддержку террористов, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" президент Башар Асад.

Футбол АПЛ отказалась от рукопожатий между футболистами перед матчами Английская футбольная премьер-лига отказалась от предматчевых рукопожатий между игроками команд, а также с судьями по медицинским соображениям из-за коронавируса, сообщается на сайте турнира.

Общество ПМЭФ отменили из-за коронавируса Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".

Общество Большинство россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции «Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78% россиян, к 3 марта — 83%», — говорится в тексте.

Общество В Гидрометцентре пообещали возвращение суровых зим в Россию Суровые и снежные русские зимы не ушли в прошлое. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Политика Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот В 2015–2019 годах правительство предоставило около 100 налоговых льгот, из-за которых бюджет недосчитался более 1 трлн руб. в 2019 году.

Экономика Мишустин: Средства на ФЦП и ФАИП расходуются недопустимо медленно "Если проект включен в ФАИП или госпрограмму, все равно требуются дополнительные решения, чтобы довести средства до получателя или изменить эти лимиты", - обозначил премьер существующий барьер.

Биатлон Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в доносе на Логинова Телекомментатор Дмитрий Губерниев в четверг в своем Telegram-канале написал, что Фуссек-Хаккарайнен, инициировавшая обыски в номерах биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича на чемпионате мира-2020, при обращении в полицию опиралась на слова четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

Финансы Курс евро поднялся выше 75 рублей Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.

Авто В России появился внедорожник Haval H5 В России 20 апреля стартуют продажи нового паркетника Haval H5. Об этом сообщается в распространенном производителем пресс-релизе.

Политика Утверждена новая структура аппарата правительства РФ В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.