Политика

РИА НовостиРИА НовостиЖурналиста НТВ не пустили на Украину

Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.
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Съемочной группе НТВ отказали во въезде на Украину

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