Политика
РИА НовостиЖурналиста НТВ не пустили на Украину
Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.
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Общество
В Кремле оценили данные о рекордной убыли населения России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым убыль населения по итогам 2019 года станет самой высокой с 2008 года.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Общество
Минюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов
Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева в пятницу арестовал на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие считает исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции.
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в тюменском диспансере
В результате пожара в наркологическом диспансере в Тюмени пострадали семь человек, ещё один человек погиб.
Наука
Ученые выяснили, какова продолжительность жизни людей
Австралийские ученые из национального научного агентства Австралии (CSIRO) выяснили, какова продолжительность жизни человека.
Футбол
Педро Роша может перейти во «Фламенго»
Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году за 12 миллионов евро.
Происшествия
МЧС сообщило о локализации пожара в ангаре в Петербурге
Локализовано возгорание в ангаре в Петербурге на площади 2,2 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Общество
Американская балерина обвинила Большой театр в расизме
Фотография была опубликована в Instagram одной из российских танцовщиц, где ее и заметила американка Мисти Коупленд, несколько лет назад ставшая первой в истории темнокожей примой-балериной Американского театра балета.
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Авто
Появились первые фотографии нового купе Opel Astra
В Сети появились первые фотографии нового купеобразного Opel Astra новой генерации.
Политика
Проект изменений в конституцию Украины внесен в Верховную раду
Законопроект о внесении изменений в конституцию Украины, касающихся децентрализации власти, внесен на рассмотрение в Верховную раду украинским президентом Владимиром Зеленским.
Хоккей
Панарин сделал первый хет-трик за «Рейнджерс»
Панарин стал первым с сезона-2009/10 игроком "Рейнджерс", набравшим 40 и более очков в 31 матче со старта сезона.
Армия и оружие
США испытали ракету средней дальности наземного базирования
США провели испытания баллистической ракеты средней дальности наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о РСМД.
Политика
Путин прилетел в Набережные Челны на 50-летие «КамАЗа»
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Набережные Челны.
Единоборства
Шлеменко рассказал, что готов сделать ради боя с Макгрегором
Известный российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал, что ради боя с ирландцем Конором Макгрегором он готов спуститься в категорию до 77 кг.
Авто
В России дилеры к Новому году готовят скидки на автомобили
При покупке автомобиля Toyota в кредит предоставляется сниженная ставка 5,5%, а также есть скидка по программе Trade-In на 400 тысяч рублей.
Здоровье
Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности
Медико-социальные комиссии стали всё чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности, — без льгот многие просто не смогут выжить.
Экономика
Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Политика
Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Политика
Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» из-за санкций США
Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
Здоровье
Минздрав договорился о срочных поставках пропавшего лекарства
Представитель фармкомпании GSK, производитель фортума (цефтазидим), Камиль Сайткулов заявил, что компания осуществит внеплановое производство и поставку лекарства в Россию, передает корреспондент РБК.
Игры
Detroit: Become Human вышел на ПК
ПК-версия Detroit: Become Human вышла 12 декабря и доступна для покупки в Epic Store, где стала годовым эксклюзивом.
Армия и оружие
ЦПВС сообщил о подготовке террористами провокаций с химоружием в Сирии
Террористы готовят инсценировки применения химоружия на юге Идлибской зоны деэскалации, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Происшествия
Аваков рассказал об изъятой у подозреваемого в убийстве Шеремета мине
Гаджеты
Бренд Huami Amazfit намерен провести международную презентацию новых продуктов на CES 2020
Amazfit 2020 выйдет за пределы возможного В предстоящем году бренд Huami намеревается заметно расширить масштабы своих возможностей и представить новые категории продуктов, выходящие за рамки уже ставших привычными смарт-часов и отвечающие самым актуальным тенденциям технологических инноваций без ущерба для стиля и функциональности.