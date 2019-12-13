Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.

Журналиста НТВ не пустили на Украину

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