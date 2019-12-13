Политика

РИА НовостиРИА НовостиЖурналиста НТВ не пустили на Украину

Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.
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Журналиста НТВ не пустили на Украину

Известия12:47

Журналиста НТВ не пустили на Украину

РИА Новости12:05

Журналистов НТВ не пустили на Украину

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Журналист НТВ рассказал, как его не пустили на Украину

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Группа исследователей под руководством ученых из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружила в Антарктиде самую глубокую точку на суше, пишет сайт argumenti.ru.
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