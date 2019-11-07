Происшествия

Вести.RuВести.RuЖурналиста «Росбалта» обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов

Журналист информационного агентства "Росбалт" Александр Шварев сообщил, что его обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Свою вину журналист не признал и обвинение отвергает.
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МВД заочно обвинила журналиста «Росбалта» в клевете на Алишера Усманова

Тверской суд Москвы 11 ноября рассмотрит ходатайство о заочном аресте журналиста "Росбалта" Александра Шварева, обвиняемого в клевете и вымогательстве более 3 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков.
Интерфакс14:16

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Россия против «охотника на олигархов»

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Говорит Москва13:51

Журналиста «Росбалта» обвинили в вымогательстве у бизнесмена Ракишева

РБК14:42

Суд в Москве 11 ноября рассмотрит ходатайство о заочном аресте журналиста «Росбалта» Александра Шварева

Эхо Москвы17:05

Журналист «Росбалта» Шварев объявлен в международный розыск

Московский Комсомолец14:02

Россия попросит Латвию выдать журналиста, обвиняемого в клевете на Усманова

Интерфакс16:17

Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве

ТАСС13:42
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