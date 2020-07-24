с чего всё началось

Журналиста Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах. Свои истории женщины опубликовали в Facebook. По словам журналистки Лидии Михальченко, от действий мужчины пострадала не только она, но и еще две девушки, которые готовы открыто рассказать о случившемся.

Авто Renault подтвердила появление нового кросса Duster в России Французский концерн Renault опроверг сообщения о том, что компания переносит сроки запуска модели Renault Duster в России. 51

Единоборства Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107 Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно. 2

Футбол Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.

Общество ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам Спор на площадке ВТО, по которому в пятницу вынесено решение, тянулся с 2015 года (первый раз Россия потребовала созвать третейскую группу по энергокорректировкам в 2014 году). 6

Происшествия Полиция Москвы и силовики провели встречу с Союзом армян России Руководство московской полиции и столичное управления ФСБ провело встречу с Союзом армян России после массовой драки между гражданами Азербайджана и Армении. 1

Авто Ford расширит линейку нового Bronco версией с кузовом пикап Разработчики намерены представить нового конкурента Jeep Gladiator в лице обновленной модели в кузове пикап.

Экономика Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме. 211

Футбол Бензема рассмешила похвала президента французской федерации футбола После скандала с шантажом Матьё Вальбуэна пятилетней давности Карим был отлучен от сборной Франции, и глава федерации пообещал, что больше его не допустит в главную команду страны.

Общество В Рособрнадзоре сообщили о результатах ЕГЭ по истории и физике Доля ребят, набравших более 80 баллов, тоже осталась на уровне прошлого года и составила 8,5%. На максимальные 100 баллов ЕГЭ по физике сдали 302 участника. 11

Религия Собор Святой Софии перевели на 24-часовой режим работы для мусульман 10 июля Государственный совет Турции — высший административный суд — единогласно объявил незаконным и отменил решение кабинета министров от 1934 года, присваивающее собору Святой Софии статус музея. 635

Футбол «Милан» и «Аталанта» после первого тайма играют вничью После 35 туров у «Аталанты» было 74 очка. Она занимала второе место в турнирной таблице Серии А. У «Милана» было 59 очков.

Происшествия В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в крымском селе во время прогулки со старшей сестрой пропал трехлетний мальчик. 5

Футбол «Вест Хэм» хочет продать Андрея Ярмоленко Стоимость троих игроков оценивается в £ 65,5 млн (€ 72 млн). Ярмоленко выступает за «Вест Хэм» с лета 2018 года.

Авто Компания Fiat готовит к выходу два новых кроссовера Итальянский Fiat готовит к выходу два новых кроссовера для бразильского рынка.