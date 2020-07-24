Общество
ИзвестияЖурналиста Шендеровича обвинили в домогательствах
Журналиста Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах. Свои истории женщины опубликовали в Facebook. По словам журналистки Лидии Михальченко, от действий мужчины пострадала не только она, но и еще две девушки, которые готовы открыто рассказать о случившемся.
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с чего всё началось
Журналистка Лидия Михальченко написала, что готова открыто заявить, что пострадала от действий Шендеровича, и добавила, что вместе с ней это готовы сделать еще две женщины — Ольга Крассак и Мари Троицкая.Lenta.ru12:26
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