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Известия
Известия

Журналиста Шендеровича обвинили в домогательствах

Журналиста Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах. Свои истории женщины опубликовали в Facebook. По словам журналистки Лидии Михальченко, от действий мужчины пострадала не только она, но и еще две девушки, которые готовы открыто рассказать о случившемся.В источнике
С чего всё началось
Журналистка Лидия Михальченко написала
, что готова открыто заявить, что пострадала от действий Шендеровича, и добавила, что вместе с ней это готовы сделать еще две женщины — Ольга Крассак и Мари Троицкая.
Lenta.ruвчера в 12:26
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Взгляд.ру

Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах

Взгляд.рувчера в 14:11
Известия

Журналиста Шендеровича обвинили в домогательствах

Известиявчера в 16:25
Газета.Ru

Виктора Шендеровича обвинили в домогательствах

Газета.Ruвчера в 14:38
Московский Комсомолец

Шендерович ответил на обвинения в домогательствах

Московский Комсомолец17:52
РЕН ТВ

Журналистки обвинили в домогательствах Виктора Шендеровича

РЕН ТВвчера в 13:10
News.ru

Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах

News.ruвчера в 12:55
Lenta.ru

Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах

Lenta.ruвчера в 12:26

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ruвчера в 11:51
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Петр Ян назвал «шкурой» Андрея Орловского

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе, Петр Ян, резко отреагировал на заявление Андрея Орловского, который в ходе очередного общения с фанатами с пренебрежением отозвался о его победе над Жозе Альдо.
FightTime.ru17:04