Общество
ИзвестияЖурналиста Шендеровича обвинили в домогательствах
Журналиста Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах. Свои истории женщины опубликовали в Facebook. По словам журналистки Лидии Михальченко, от действий мужчины пострадала не только она, но и еще две девушки, которые готовы открыто рассказать о случившемся.
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с чего всё началось
Журналистка Лидия Михальченко написала, что готова открыто заявить, что пострадала от действий Шендеровича, и добавила, что вместе с ней это готовы сделать еще две женщины — Ольга Крассак и Мари Троицкая.Lenta.ruвчера в 12:26
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
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В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 22 июля в 06:23
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Жертвами ДТП с поездом и машиной на Алтае стали два человека
Два человека погибли, по уточненным данным, и двое пострадали при столкновении грузового поезда и пожарной машины в Алтайском крае.
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ИА InterMedia вчера в 20:26
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Российский рефери Виктор Корнеев рассказал, почему принял решение остановить бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым на турнире АСА 107 в Сочи.
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Экономика
Дерипаска потребовал от ЦБ 25 трлн рублей для указов Путина
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Полиция Москвы и силовики провели встречу с Союзом армян России
Руководство московской полиции и столичное управления ФСБ провело встречу с Союзом армян России после массовой драки между гражданами Азербайджана и Армении.
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Цензуры.Нет 23 июля в 06:43
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