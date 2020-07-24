Общество

ИзвестияИзвестияЖурналиста Шендеровича обвинили в домогательствах

Журналиста Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах. Свои истории женщины опубликовали в Facebook. По словам журналистки Лидии Михальченко, от действий мужчины пострадала не только она, но и еще две девушки, которые готовы открыто рассказать о случившемся.
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с чего всё началось
Журналистка Лидия Михальченко написала
, что готова открыто заявить, что пострадала от действий Шендеровича, и добавила, что вместе с ней это готовы сделать еще две женщины — Ольга Крассак и Мари Троицкая.
Lenta.ruвчера в 12:26

Подробнее о событии

Шендерович ответил на обвинения в домогательствах

Московский Комсомолецвчера в 17:52

Виктора Шендеровича обвинили в домогательствах

Газета.Ruвчера в 14:38

Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах

News.ruвчера в 12:55

Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах

Взгляд.рувчера в 14:11

Журналистки обвинили в домогательствах Виктора Шендеровича

РЕН ТВвчера в 13:10

Журналиста Виктора Шендеровича обвинили в сексуальном насилии

Znak.comвчера в 14:18

Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах

Lenta.ruвчера в 12:26
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Происшествия

В Тверской области 3797 человек вылечились от коронавируса

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тверской области подтверждено 30 новых случаев коронавируса.
КП - Тверь 03:46
Технологии

Росатом начнет печатать на 3D-принтерах импланты для позвоночника

РЕН ТВ вчера в 20:40
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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.
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Шоу-бизнес

Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке

Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 23 июля в 06:58
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Общество

В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными

В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс 23 июля в 06:42
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Кино

HBO продлил сериал «Перри Мейсон» на второй сезон

Стриминговый сервис HBO принял решение продлить сериал "Перри Мейсон", сообщает TVLine.
Российская газета 23 июля в 06:32
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Происшествия

В Керченском проливе затонул бронетранспортер

РИА Новости 04:10
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП на трассе в Ленинградской области

Три человека погибли в аварии на автодороге Сижно - Будилово - Осьмино в Ленинградской области.
ТАСС 04:01
Авто

Удешевленный Skoda Kamiq стал популярнее Kia Seltos и Hyundai Creta

NewInform 02:35
Происшествия

Почти 70 тыс. жителей Челябинска остались без света из-за сбоя

Интерфакс 02:35
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Общество

В Хабаровске полиция пришла в гостиницу к членам «Открытой России»

В Хабаровске полиция пришла в отель, где остановились координаторы «Открытой России». Об этом 25 июля сообщает «МБХ-медиа».
Телеканал RTVI вчера в 20:56
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Общество

Чартерные рейсы в Турцию возобновятся наравне с регулярными 1 августа

Чартерные рейсы российских и иностранных авиакомпаний в Турцию возобновятся наравне с регулярными с 1 августа.
Комсомольская правда вчера в 16:02
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Газета.Ru вчера в 03:35
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Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 22 июля в 06:23
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Шоу-бизнес

Актер Валерий Гаркалин госпитализирован с рваными ранами на лице

iReactor 03:00
Игры

TinyBuild анонсировала Hello Neighbor 2 и выпустила демоверсию игры

В Steam открылась страница с описанием игры. В магазине можно скачать демоверсию хоррора.
CyberSport.ru 23 июля в 12:02
Происшествия

Жертвами ДТП с поездом и машиной на Алтае стали два человека

Два человека погибли, по уточненным данным, и двое пострадали при столкновении грузового поезда и пожарной машины в Алтайском крае.
Известия вчера в 12:08
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Культура

Stereoleto 2020 состоится в сентябре

XIX фестиваль Stereoleto пройдет 5 и 6 сентября 2020 года в "Севкабель Порту" в Санкт-Петербурге. Об этом было официально объявлено 24 июля.
ИА InterMedia вчера в 20:26
Фигурное катание

Россия получила 11 квот для участия на ЧМ-2021 по фигурному катанию

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CT news 23 июля в 14:34
Экономика

ЦБ утвердил меру для урегулирования проблемных кредитов компаний

Совет директоров Банка России утвердил регуляторные послабления в банковском секторе для поддержки восстановления экономики, одно из решений касается стимулирования банков к урегулированию проблемных кредитов системообразующих организаций через получение от компаний отступного или залога в виде акций этих компаний.
Rambler News Service вчера в 12:54
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Рефери Виктор Корнеев: «Рассечение у Емельяненко шло от переносицы до виска. Бровь буквально упала на глаз»

Российский рефери Виктор Корнеев рассказал, почему принял решение остановить бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым на турнире АСА 107 в Сочи.
Матч ТВ 03:40
Политика

Руслан Гринберг: Попытки США помешать строительству «Северного потока-2» могут привести к альянсу России и Евросоюза

Может быть, произойдет если не альянс, то сближение между Европейским союзом и Россией, хотя в Евросоюзе тоже хватает противников «Северного потока-2».
Украина.ру 23 июля в 03:00
Экономика

Дерипаска потребовал от ЦБ 25 трлн рублей для указов Путина

Дерипаска продолжает наезжать на ЦБ По мнению миллиардера Олега Дерипаски, ЦБ должен в следующие четыре года закачивать в экономику по 6 трлн руб. дешевых денег, чтобы правительство смогло выполнить Национальный план, который премьер Михаил Мишустин представил в Госдуме.
Капитал страны вчера в 07:50
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Экономика

Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ).
РБК 02:01
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Происшествия

Полиция Москвы и силовики провели встречу с Союзом армян России

Руководство московской полиции и столичное управления ФСБ провело встречу с Союзом армян России после массовой драки между гражданами Азербайджана и Армении.
Московский Комсомолец вчера в 16:39
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Здоровье

Около 60% россиян имеют избыточный вес

Лишний вес всегда негативно сказывается на здоровье. Тутельян отмечает, что ожирение сокращает продолжительность жизни.
Цензуры.Нет 23 июля в 06:43
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Авто

Skoda обновила свои модели в России

Компания Skoda обновила оснащение своих моделей, представленных на российском рынке.
За рулем Кубань 01:54
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Общество

В России зафиксирован 5871 новый случай заражения коронавирусом

В России зафиксирован 5871 новый случай заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах.
Piter.tv 03:30
Происшествия

На Украине из трудового рабства освободили 13 человек

Правоохранители установили, что в так называемом трудовом лагере находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, также среди них были две женщины.
Известия вчера в 20:31
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Виктор Шендерович
Российский писатель
Российский журналист, прозаик, поэт, драматург, сценарист, теле- и радиоведущий, сатирик, либеральный публицист, педагог. Колумнист журнала The New Times. Лауреат премии Московской Хельсинкской группы 2010 года.
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