с чего всё началось

Журналиста Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах. Свои истории женщины опубликовали в Facebook. По словам журналистки Лидии Михальченко, от действий мужчины пострадала не только она, но и еще две девушки, которые готовы открыто рассказать о случившемся.

Происшествия В Тверской области 3797 человек вылечились от коронавируса По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тверской области подтверждено 30 новых случаев коронавируса.

Единоборства Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107. 9

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 3,6K

Происшествия Три человека погибли в ДТП на трассе в Ленинградской области Три человека погибли в аварии на автодороге Сижно - Будилово - Осьмино в Ленинградской области.

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 238

Игры TinyBuild анонсировала Hello Neighbor 2 и выпустила демоверсию игры В Steam открылась страница с описанием игры. В магазине можно скачать демоверсию хоррора.

Культура Stereoleto 2020 состоится в сентябре XIX фестиваль Stereoleto пройдет 5 и 6 сентября 2020 года в "Севкабель Порту" в Санкт-Петербурге. Об этом было официально объявлено 24 июля.

Фигурное катание Россия получила 11 квот для участия на ЧМ-2021 по фигурному катанию ISU известил о том, сколько квот он определил для каждой сборной, чтобы принять участие в чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет в следующем году.

Экономика ЦБ утвердил меру для урегулирования проблемных кредитов компаний Совет директоров Банка России утвердил регуляторные послабления в банковском секторе для поддержки восстановления экономики, одно из решений касается стимулирования банков к урегулированию проблемных кредитов системообразующих организаций через получение от компаний отступного или залога в виде акций этих компаний.

Единоборства Рефери Виктор Корнеев: «Рассечение у Емельяненко шло от переносицы до виска. Бровь буквально упала на глаз» Российский рефери Виктор Корнеев рассказал, почему принял решение остановить бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым на турнире АСА 107 в Сочи.

Экономика Дерипаска потребовал от ЦБ 25 трлн рублей для указов Путина Дерипаска продолжает наезжать на ЦБ По мнению миллиардера Олега Дерипаски, ЦБ должен в следующие четыре года закачивать в экономику по 6 трлн руб. дешевых денег, чтобы правительство смогло выполнить Национальный план, который премьер Михаил Мишустин представил в Госдуме. 2

Экономика Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз» Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ). 2

Происшествия Полиция Москвы и силовики провели встречу с Союзом армян России Руководство московской полиции и столичное управления ФСБ провело встречу с Союзом армян России после массовой драки между гражданами Азербайджана и Армении. 40

Общество В России зафиксирован 5871 новый случай заражения коронавирусом В России зафиксирован 5871 новый случай заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах.