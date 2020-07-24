с чего всё началось

Журналиста Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах. Свои истории женщины опубликовали в Facebook. По словам журналистки Лидии Михальченко, от действий мужчины пострадала не только она, но и еще две девушки, которые готовы открыто рассказать о случившемся.

Общество ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам Спор на площадке ВТО, по которому в пятницу вынесено решение, тянулся с 2015 года (первый раз Россия потребовала созвать третейскую группу по энергокорректировкам в 2014 году). 14

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 4,5K

Наука Водоросли оказались эффективнее лекарств против COVID-19 Ученые из США и Южной Кореи выяснили, что входящий в состав морских водорослей гепарин блокирует новый штамм коронавируса лучше, чем главный препарат для лечения инфекции в США – ремдесивир. 7

Единоборства Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107 Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно. 13

Футбол Чемпион мира и Европы по футболу Хави заражен коронавирусом В составе сборной Испании Хави стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Происшествия СК завёл два новых дела о фотографиях нацистов в «Бессмертном полку» Следственный комитет возбудил ещё два уголовных дела в связи с публикацией фотографий нацистов на сайте движения «Бессмертный полк онлайн».

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 368

Политика Климкин призвал сделать Крым проблемой для России Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России. 382

Происшествия На Кубани подтвердили 92 новых случая заражения коронавирусом 92 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили 25 июля в региональном оперштабе. 457

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. 1,6K

Авто Новый суперкар создателя McLaren F1 получит самый легкий мотор V12 Облегчённый коленчатый вал весит 13 кг. Стоит отметить наличие и титановых компонентов. Масса двигателя составляет 178 кг – рекорд для V12.

Шоу-бизнес 53-летняя Яна Поплавская впервые стала бабушкой Накануне в своем микроблоге в Instagram Яна Поплавская поделилась радостным событием. У старшего сына телеведущей Клима родился ребенок.