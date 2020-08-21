Журналиста посадили в автозак за неудобный вопрос Тихановской в Литве
Смотрите также
Лукашенко пригласил российских журналистов в свой пул
Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии
РПЦ отреагировала на превращение монастыря Хора в мечеть в Турции
Ефремов допустил, что в момент ДТП мог быть на пассажирском сиденье
Главврач больницы Омска сообщил о состоянии Навального
МВД нашло на коже и одежде Навального промышленное химическое вещество
Момент гибели российского генерала в Сирии попал на видео
Помпео: США собираются помешать России и Китаю продавать оружие Ирану
ООН заявила о росте численности населения России на 2 млн в 2020 году
Сбербанк направит на дивиденды 422,5 млрд рублей
Курс евро превысил 88 рублей впервые с марта
Задержанный КГБ сотрудник белорусской компании сбежал через форточку
Лукашенко заявил о взаимопонимании с Путиным по ситуации в Белоруссии
Турция обнаружила 320 млрд кубометров газа в Черном море
Избитый арбитр считает действия Широкова покушением на убийство
Засуха в Европе поставила Россию на первое место по экспорту пшеницы
Законопроект об отмене транспортного налога внесен в Госдуму РФ
Киргизия разрешила въезд россиянам и гражданам еще 30 стран
Организаторы отменили фестиваль «Спасская башня» на Красной площади
Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Белоруссии
Мутко заявил о неспособности 40% россиян взять ипотеку
В Москве завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Лукашенко заявил о помощи Тихановской с выездом в Литву
Соратница Тихановской не исключила ее возвращения в Белоруссию
Тихановская сообщила об отсутствии попыток России с ней связаться
Соратница Тихановской оценила возможность ее возвращения в Белоруссию
Врачи назвали основной диагноз Навального
Курс евро превысил 88 рублей впервые с марта
Суд перенес слушания по делу Ефремова из-за его отказа от адвокатов
Момент гибели российского генерала в Сирии попал на видео
Киргизия разрешила въезд россиянам и гражданам еще 30 стран
Лукашенко пригласил российских журналистов в свой пул
Bloomberg узнал об оценке в Кремле последствий ухода Лукашенко
Турция обнаружила 320 млрд кубометров газа в Черном море
В России разрешили регистрировать автомобили в МФЦ
Организаторы отменили фестиваль «Спасская башня» на Красной площади
Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии
ООН заявила о росте численности населения России на 2 млн в 2020 году
В «красной зоне» по COVID-19 остались 12 регионов России
Шихан Куштау в Башкирии получит статус охраняемой территории
Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре
Отвечала Тихановская не по бумажке, и даже порой на неплохом английском. Но так односложно, что вопросы оказались любопытней ответов. Именно по этим вопросам и можно понять - что ждет Европа от белорусской оппозиционерки.В источнике
С чего всё началось
Объявившая о победе на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила на пресс-конференции
, что вернется на родину, когда будет чувствовать себя в безопасности.
Подробнее о событии