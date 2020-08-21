Журналиста посадили в автозак за неудобный вопрос Тихановской в Литве

Отвечала Тихановская не по бумажке, и даже порой на неплохом английском. Но так односложно, что вопросы оказались любопытней ответов. Именно по этим вопросам и можно понять - что ждет Европа от белорусской оппозиционерки.