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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Журналиста посадили в автозак за неудобный вопрос Тихановской в Литве

Отвечала Тихановская не по бумажке, и даже порой на неплохом английском. Но так односложно, что вопросы оказались любопытней ответов. Именно по этим вопросам и можно понять - что ждет Европа от белорусской оппозиционерки.В источнике
С чего всё началось
Объявившая о победе на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила на пресс-конференции
, что вернется на родину, когда будет чувствовать себя в безопасности.
РЕН ТВ05:37
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Журналиста посадили в автозак за неудобный вопрос Тихановской в Литве

Комсомольская правда09:40
Газета.Ru

Тихановская рассказала, когда вернется на родину

Газета.Ru05:42
RT на русском

Тихановская рассказала, когда вернётся в Белоруссию

RT на русском06:23
ТАСС

Тихановская назвала условие своего возвращения в Белоруссию

ТАСС06:11
Интерфакс

Тихановская пообещала вернуться в Белоруссию

Интерфакс06:05
РИА Новости

Тихановская рассказала, когда сможет вернуться в Белоруссию

РИА Новости06:02
РБК

Тихановская назвала условие возвращения в Белоруссию

РБК07:57

РПЦ отреагировала на превращение монастыря Хора в мечеть в Турции

Власти Турции не выполняют своих обещаний по поводу сохранения свободного доступа к культурным ценностям собора Святой Софии, они показывают «презрительное равнодушие к христианским культурным ценностям».
Телеканал 360°07:39
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Зампред правительства Алтайского края Ирина Долгова ушла в отставку

Ирина Долгова Altairegion22.ru "Губернатор Виктор Томенко выразил сожаление по поводу ее инициативы, но отставку принял и поблагодарил за совместную работу и за многие годы службы в органах государственной власти Алтайского края", — отмечается в официальном сообщении.
REGNUM06:32
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