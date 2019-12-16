Политика

РБКРБКЖурналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину

Журналистам российского телеканала «Звезда», которые посетили Украину 12 декабря, на три года запретили въезд в страну. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Власти Украины запретили журналистам «Звезды» въезд в страну на три года

ТАСС12:36

Журналистам телеканала «Звезда» запретили въезд на Украину

Комсомольская правда14:07

Журналистам «Звезды» запретили въезд на территорию Украины на три года

Life.ru13:44

СБУ запретила на три года съемочной группе «Звезды» въезд на Украину

Известия13:01

Журналистам «Звезды» запретили въезд на Украину на три года

Взгляд.ру12:47

Журналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину

РБК14:29

Журналистам «Звезды» закрыли въезд на Украину на три года

ТК Звезда12:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 19:24, Ашберн
Кино

Российский фильм «Дылда» вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар»

RT на русском 18:43
Политика

МИД отверг выводы доклада ООН о жестоком обращении ФСБ с украинцами

МИД России отвергает обвинения в жестоком обращении с гражданами Украины со стороны сотрудников ФСБ.
РБК 15:21
Происшествия

Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия

Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Коммерсантъ 17:43
Музыка

Мазаев назвал концерт Носкова жалким зрелищем

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев высказался о концерте Николая Носкова после перенесённого инсульта.
News.ru 03:26
Футбол

В Испании сорван матч из-за фанатов, которые обвинили Зозулю в нацизме

Матч ТВ вчера в 16:21
Политика

Россия и Китай предложили смягчить санкции против КНДР

Россия и Китай внесли резолюцию в Совбезе ООН, подразумевающую смягчение ряда экономических санкций в отношении КНДР, сообщает агентство Reuters.
REGNUM 17:12
Общество

WEF назвал сроки преодоления гендерного неравенства

Человеческое общество сможет ликвидировать различия между мужчиной и женщиной в политике, экономике, здравоохранении и других областях лишь через 99,5 лет.
Ридус 19:00
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

REGNUM 13:57
Кино

Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»

Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
StarHit.ru 04:30
Армия и оружие

Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 60 лет

Вести.Ru 16:10
Авто

Составлен портрет «типичного» автомобиля на российском рынке

CarsWeek.ru вчера в 01:00
Космос

Adidas первой протестирует обувь в космосе

Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.
Forbes 10 декабря в 19:02
Кино

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»

iReactor вчера в 00:10
Игры

В GOG начали раздавать бесплатные копии Postal 2

Релиз Postal 2 состоялся в 2003 году. Впоследствии Running With Scissors выпустила несколько дополнений.
CyberSport.ru 10:53
Игры

THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic

Компания THQ Nordic официально анонсировала продолжение оригинальной «Готики» (Gothic), которое бело решено переделать в ремейк.
Актуальные Новости 14 декабря в 14:00
Политика

Бывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины

REGNUM 12:58
Шоу-бизнес

Ксения Собчак появилась в кощунственных серьгах с ликом Иисуса Христа

Ксения Собчак появилась в кощунственных серьгах с ликом Иисуса Христа Пользователи Интернета раскритиковали знаменитость.
Экспресс газета вчера в 06:40
Общество

Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx

Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Коммерсантъ 13:58
Музыка

Гитарист Джон Фрушанте вернется в рок-группу Red Hot Chili Peppers

Джон Фрушанте был гитаристом Red Hot Chili Peppers в 1988-1992 годах и в 1998-2009 годах.
Новые Известия 04:56
Экономика

Минфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность

Министерство финансов РФ выступило с предложением определить минимальный уровень доходности для негосударственных пенсионных фондов (НФП) в рамках новой системы гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Солидарность 04:46
Здоровье

Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков

В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Доктор Питер 09:40
Финансы

Рубль сначала ослабнет до 63, а потом укрепится до 60 — Сбербанк

В первом квартале рубль может укрепиться вместе с некоторыми валютами развивающихся рынков до 60/$ Заключение «первой фазы» торгового соглашения может означать, что в следующем году США и Китай будут избегать эскалации конфликта.
Profinance.ru 06:52
Футбол

Агент отреагировал на информацию о возвращении Мирзова в «Арсенал»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Резиуана Мирзова, назвал бредом информацию ряда СМИ о том, что тульский «Арсенал» готов арендовать его клиента.
ProstoProSport 14:59
Происшествия

Пожар на складе мебельной фабрики в Казани локализовали

Пожар на складе мебельной фабрики в Казани локализовали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
RT на русском 16:25
Авто

Opel возобновила продажи в России

Ожидается, что в первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.
Давыдов.Индекс 11:02
Общество

Грета Тунберг попала в скандал с переполненным поездом в Германии

Газета.Ru 18:54
Космос

Китай с 2030 года может начать поиск пригодных для жизни планет

В проекте предусмотрено изучение космического пространства с целью выявления планет за пределами Солнечной системы, которые могут оказаться пригодны для жизни землян.
Газета DAILY вчера в 15:03
Теннис

Шарапова рассказала о худшем совете в своей жизни

Чемпионат 13:25
Политика

Джонсон одобрил публикацию доклада о «российском вмешательстве»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одобрил публикацию доклада о «российском вмешательстве» в британские выборы.
Комсомольская правда 12:26
Футбол

Газзаев назвал главную проблему российского футбола

Известный футбольный тренер, депутат Государственной думы Валерий Газзаев считает, что основная причина неудач российских клубов в европейских турнирах — это психология.
Известия 14:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное