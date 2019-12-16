Политика
РБКЖурналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину
Журналистам российского телеканала «Звезда», которые посетили Украину 12 декабря, на три года запретили въезд в страну. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
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Кино
Российский фильм «Дылда» вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Политика
МИД отверг выводы доклада ООН о жестоком обращении ФСБ с украинцами
МИД России отвергает обвинения в жестоком обращении с гражданами Украины со стороны сотрудников ФСБ.
Происшествия
Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия
Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Музыка
Мазаев назвал концерт Носкова жалким зрелищем
Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев высказался о концерте Николая Носкова после перенесённого инсульта.
Футбол
В Испании сорван матч из-за фанатов, которые обвинили Зозулю в нацизме
Политика
Россия и Китай предложили смягчить санкции против КНДР
Россия и Китай внесли резолюцию в Совбезе ООН, подразумевающую смягчение ряда экономических санкций в отношении КНДР, сообщает агентство Reuters.
Общество
WEF назвал сроки преодоления гендерного неравенства
Человеческое общество сможет ликвидировать различия между мужчиной и женщиной в политике, экономике, здравоохранении и других областях лишь через 99,5 лет.
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Авто
Составлен портрет «типичного» автомобиля на российском рынке
Космос
Adidas первой протестирует обувь в космосе
Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.
Кино
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»
Игры
В GOG начали раздавать бесплатные копии Postal 2
Релиз Postal 2 состоялся в 2003 году. Впоследствии Running With Scissors выпустила несколько дополнений.
Игры
THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic
Компания THQ Nordic официально анонсировала продолжение оригинальной «Готики» (Gothic), которое бело решено переделать в ремейк.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак появилась в кощунственных серьгах с ликом Иисуса Христа
Ксения Собчак появилась в кощунственных серьгах с ликом Иисуса Христа Пользователи Интернета раскритиковали знаменитость.
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Музыка
Гитарист Джон Фрушанте вернется в рок-группу Red Hot Chili Peppers
Джон Фрушанте был гитаристом Red Hot Chili Peppers в 1988-1992 годах и в 1998-2009 годах.
Экономика
Минфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность
Министерство финансов РФ выступило с предложением определить минимальный уровень доходности для негосударственных пенсионных фондов (НФП) в рамках новой системы гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Здоровье
Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков
В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Финансы
Рубль сначала ослабнет до 63, а потом укрепится до 60 — Сбербанк
В первом квартале рубль может укрепиться вместе с некоторыми валютами развивающихся рынков до 60/$ Заключение «первой фазы» торгового соглашения может означать, что в следующем году США и Китай будут избегать эскалации конфликта.
Футбол
Агент отреагировал на информацию о возвращении Мирзова в «Арсенал»
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Резиуана Мирзова, назвал бредом информацию ряда СМИ о том, что тульский «Арсенал» готов арендовать его клиента.
Происшествия
Пожар на складе мебельной фабрики в Казани локализовали
Пожар на складе мебельной фабрики в Казани локализовали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Авто
Opel возобновила продажи в России
Ожидается, что в первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.
Космос
Китай с 2030 года может начать поиск пригодных для жизни планет
В проекте предусмотрено изучение космического пространства с целью выявления планет за пределами Солнечной системы, которые могут оказаться пригодны для жизни землян.
Теннис
Шарапова рассказала о худшем совете в своей жизни
Политика
Джонсон одобрил публикацию доклада о «российском вмешательстве»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одобрил публикацию доклада о «российском вмешательстве» в британские выборы.
Футбол
Газзаев назвал главную проблему российского футбола
Известный футбольный тренер, депутат Государственной думы Валерий Газзаев считает, что основная причина неудач российских клубов в европейских турнирах — это психология.