Журналистам российского телеканала «Звезда», которые посетили Украину 12 декабря, на три года запретили въезд в страну. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Журналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину

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