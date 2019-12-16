Политика
Комсомольская правдаЖурналистам телеканала «Звезда» запретили въезд на Украину
Въезд на Украину запретили российским журналистам, членам съемочной группы телеканала министерства обороны России «Звезда». Мораторий будет действовать три года. Об этом сообщила спикер Службы безопасности незалежной Елена Гитлянская.
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Общество
Boeing решила приостановить производство самолетов 737 MAX
Boeing решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года, говорится в распространенном во вторник сообщении компании.
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.
Авто
КамАЗ будущего показали на видео
К своему 50-летнему юбилею Камский автомобильный завод представил новый тягач КамАЗ-54907 Continent, оснащенный системой автономного вождения.
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук опубликовала откровенную фотографию в Instagram
Фото Светлана Бондарчук опубликовала накануне своего 51-летия.
Происшествия
Директору подвергшейся нападению школы в Бурятии предъявлено обвинение
Следствие завершило расследование и утвердило обвинение директору школы №5 в Улан-Удэ, где в январе 2018 года учащийся с топором напал на учителя и учеников, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец рассказал, что в 2020 году россиян ожидают восемь сокращённых рабочих недель в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, которые выпадают на выходные.
Наука
Ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Экономика
Эксперты бизнеса высказались об обязательной маркировке товаров
Свои опасения по уменьшению доли малого бизнеса в ряде отраслей из-за введения обязательной маркировки товаров высказали эксперты бизнес-сообществ 16 декабря, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Переславле депутата задержали по подозрению в убийстве
Председатель фракции «Единая Россия» в Переславле-Залесском Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве.
Происшествия
В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха
В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Происшествия
В доме многодетной семьи под Гатчиной нашли склад оружия
Наука
Бактерии в верхних дыхательных путях связаны с симптомами астмы
Ученые обнаружили, что у детей, имеющих тяжелую форму астмы, в верхних дыхательных путях часто наблюдаются бактерии Staphylococcus, Streptococcus и Moraxella.
Транспорт
Еще одну дорогу закрыли из-за гололеда на Сахалине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за обледенения проезжей части на Сахалине закрыли участок автодороги Огоньки — Невельск.
Политика
Шевченко назвал имя преемника Путина
Преемником Владимира Путина на посту главы государства снова станет премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Политика
Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет
Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Общество
Британские молодожены решили развестись прямо на свадьбе
Британские молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались во время свадьбы.
Политика
Верховный суд Украины разрешил УПЦ сохранить название
Канонической Украинской православной церкви Московского патриархата разрешено сохранить своё название. Решение принял Верховный суд Украины.
Политика
Президент подписал закон о запрете на выезд экс-сотрудникам ФСБ
В понедельник президентом России Владимиром Путиным подписан закон, позволяющий вводить временный запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ, передает ТАСС.
Хоккей
Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Политика
В Росморпорте рассказали о жесткой борьбе за грузы с портами Прибалтики
Начальник коммерческого отдела Калининградского управления Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" Николай Маменко рассказал, что регион Балтийского бассейна очень показателен в контексте борьбы перевозчиков.
Здоровье
Президент России дал ряд поручений в сфере здравоохранения
Президент России Владимир Путин дал ряд поручений в сфере здравоохранения по итогам заседания президиума Государственного совета, которое состоялось 31 октября 2019 года.
Армия и оружие
ВСУ нанесли массированный удар — экстренное сообщение Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Экономика
Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн
В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн.
Музыка
Гитарист Джон Фрушанте вернется в рок-группу Red Hot Chili Peppers
Джон Фрушанте был гитаристом Red Hot Chili Peppers в 1988-1992 годах и в 1998-2009 годах.
Космос
Ученые NASA нашли в радиационных полюсах Земли электроны-убийцы
Специалисты NASA (национальное космическое агентство США) рассказали об электронах-убийцах, обнаруженных в радиационных поясах Земли.
Авто
Самый восточный салон Toyota обрел новый дом
Новый салон стал 113 дилерским центром Toyota в России.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.