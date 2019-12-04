Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. В эфире ток-шоу была показана запись разговора Скабеевой с президентом Украины.

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

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