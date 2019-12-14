с чего всё началось

Украинские пограничники не пустили корреспондента НТВ Александру Тонких в Киев. Ей отказали во въезде из-за того, что в 2016 году она была в Крыму. Об этом сообщил сайт Госпогранслужбы Украины.

Журналистку НТВ не пустили на Украину

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