Политика

КоммерсантъКоммерсантъДвух журналистов НТВ не пустили на Украину

Пограничники не пропустили в Украину двух журналистов телеканала НТВ за сутки. Речь идет о корреспондентах Александре Тонких и Сергее Савине. Господин Савин прибыл аэропорт «Борисполь» в 9:30 по мск.
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с чего всё началось
Государственная пограничная служба Украины сообщила
, что в киевский аэропорт Борисполь рейсом из Стамбула прибыла журналистка, работающая на одном из российских телеканалов.
РБК07:21

Подробнее о событии

Украинские пограничники отказались пустить в страну журналистку НТВ

РБК08:38

Двух журналистов НТВ не пустили на Украину

Коммерсантъ08:18

Российскую журналистку не пустили на Украину из-за фото во «ВКонтакте»

Lenta.ru06:46

Журналистку НТВ не пустили на Украину

Известия07:41

Двух российских журналистов не впустили на Украину

Газета.Ru07:40

Второго за сутки журналиста телеканала НТВ не пустили на Украину

ТАСС07:36

Второго за сутки журналиста НТВ не пустили в Киев

НТВ07:50
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