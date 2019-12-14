Политика
КоммерсантъДвух журналистов НТВ не пустили на Украину
Пограничники не пропустили в Украину двух журналистов телеканала НТВ за сутки. Речь идет о корреспондентах Александре Тонких и Сергее Савине. Господин Савин прибыл аэропорт «Борисполь» в 9:30 по мск.
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Политика
Песков назвал Россию «островком стабильности»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на фоне происходящих в мире глобальных сдвигов Россия «остаётся островком стабильности».
Политика
Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков
Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Музыка
Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube
Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
Игры
THQ Nordic выпустила прототип ремейка первой Gothic
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук: «Возникали мысли уйти из „Тайн следствия“»
Петербургская актриса Анна Ковальчук на протяжении многих лет не только блистает на сцене родного театра им. Ленсовета, но и снимается в сериале «Тайны следствия».
Культура
Мария Шарапова снялась в сериале с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон
Речь идет о сериале «Утреннее шоу», в котором снимаются такие знаменитости как Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.
Технологии
В Роскосмосе отложили испытания водородного двигателя для «Ангары»
Испытания кислородно-водородного двигателя РД-0146Д для разгонного блока КВТК, который планируется использовать на ракете-носителе "Ангара", перенесены на 2020-2021 годы, сообщается в материалах Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, предприятие Роскосмоса), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Здоровье
Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака
Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
Армия и оружие
США используют курдских террористов для создания хаоса в Сирии
Соединенные Штаты, используя курдских террористов, пытаются раздуть в Сирии долгоиграющий конфликт.
Футбол
Азар анонсировал возвращение в «Челси»
Атакующий полузащитник сборной Бельгии Эден Азар заявил, что намерен вернуться в лондонский «Челси», но после того, как отработает контракт с мадридским «Реалом».
Происшествия
Экс-прокурор Владикавказа задержана по делу об убийстве следователя
В аэропорту Беслана была задержана экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Шевцова.
Финансы
Эксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году
На сегодняшний день $1 равен 23,24 грн. Согласно прогнозу Хмелевского, курс доллара на конец 2020 года составит более 30 грн, а при "негативном" сценарии — более 50 грн. На обвал украинской валюты повлияют несколько факторов, считает Хмелевский.
Армия и оружие
ЛНР обвинила ВСУ и СМИ в подготовке постановочных сюжетов об обстрелах
Политика
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Российские политики призвали украинский МИД выполнять Минские соглашения и отказаться от фантазий о введении миротворцев ООН в Донбасс.
Здоровье
Диетолог: варёная колбаса влияет на мозг как наркотик
Диетолог Михаил Гаврилов считает, что большое количество соли, а также сахар, мука и крахмал делают варёную колбасу привлекательной, но в то же время опасной для здоровья.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала фото из молодости в мини-платье
На представленной фотографии Собчак запечатлена в мини-платье золотого цвета с глубоким вырезом в зоне декольте.
Общество
В России раскрыли новый канал утечки персональных данных
Сообщается, что число краж с участием системных администраторов составляет менее 2%, однако на них приходится 25−30% похищенной информации.
Общество
РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
По результатам за одиннадцать месяцев текущего года из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Происшествия
Одного человека ранили в результате стрельбы в ТЦ в Джорджии
Стрельба была открыта в субботу в торговом центре Cumberland в американском округе Кобб (штат Джорджия).
Политика
В ДНР ответили на предложение распустить Народную милицию республики
Депутат Народного совета ДНР Александр Куренков прокомментировал заявление главы МВД Украины Арсена Авакова, который призвал к роспуску Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, чтобы провести выборы в Донбассе.
Спорт
Россиянки проиграли Голландии в полуфинале ЧМ по гандболу
Музыка
Ротару поделилась эмоциями после концерта в Москве
Советская и украинская певица София Ротару поделилась с журналистами впечатлениями после концерта в Москве.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Политика
Сенатор Грэм спрогнозировал прекращение процедуры импичмента Трампа
Процедура импичмента американского президента США Дональда Трампа безрезультатно завершится уже в скором времени.
Армия и оружие
Россия заняла второе место в рейтинге самых мощных ВВС в мире
Смотрите такжеАвиакорпорация МиГ отмечает 80-летие ВВС США, насчитывающие 13266 самолетов и вертолетов, оказались на первом месте рейтинга.