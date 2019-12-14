Политика
Телеканал 360°Журналистку НТВ не пустили на Украину
Украинские пограничники не пустили корреспондента НТВ Александру Тонких в Киев. Ей отказали во въезде из-за того, что в 2016 году она была в Крыму. Об этом сообщил сайт Госпогранслужбы Украины.
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Политика
Путин прилетел в Набережные Челны на 50-летие «КамАЗа»
Происшествия
Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28
На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Политика
В МИД Украины заговорили о введении миссии ООН в Донбасс
Министр иностранных дел страны Вадим Пристайко заявил, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса, передает ТАСС.
Авто
Перечислены самые популярные автомобили-трехлетки в России
Эксперты назвали самые популярные авто-трехлетки в массовом и премиальном сегменте.
Культура
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Происшествия
В Крыму умер отец керченского стрелка
В Крыму умер отец керченского стрелка Игорь Росляков.
Футбол
«Зенит» имеет предложения от клуба Бекхэма по Дриусси и Краневиттеру
Команда MLS «Интер Майами», владельцем которой является Дэвид Бекхэм, сделала предложения «Зениту» по полузащитнику Матиасу Краневиттеру и форварду Себастьяну Дриусси.
Футбол
Левандовски: Коутиньо продемонстрировал выдающуюся игру
Коутиньо продемонстрировал выдающуюся игру. «Баварии» нужен такой футболист.
Политика
Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Общество
Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам
Футбол
«Шахтер» обыграл «Зарю» в матче чемпионата Украины по футболу
Футболисты донецкого "Шахтера" победили луганскую "Зарю" в матче 18-го тура чемпионата Украины.
Общество
«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки
Обладательницей титула международного конкурса «Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.
Армия и оружие
Корейский истребитель F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»
Издание Defence Blog опубликовало рекламный ролик военно-воздушных сил южнокорейской республики, в котором истребитель F-35A Lightning II наносит удар по северокорейской межконтинентальной ракете и пусковой установке Hwasong-14.
Шоу-бизнес
Дима Билан признался, что должен был стать папой двойняшек
В недавнем интервью на YouTube канале "А поговорить!" артист впервые признался, что несколько лет назад он пытался создать семью и даже готовился стать папой двойняшек.
Происшествия
В Башкирии произошёл пожар на складе
«В селе Акбердино на улице Газпромовской горит склад сыпучих продуктов на площади 700 кв. м», — сказал собеседник.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк совершила паломничество в Иерусалим
Молятся за ее здоровья и в Иерусалиме. Стало известно, что несколько лет назад Анастасия Заворотнюк совершала паломничество на Святую землю.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
Общество
Украинские министры попросили повысить им зарплату
Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.
Политика
Премьер Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент
Лидер «Либеральных демократов» Джо Суинсон, добивавшаяся отмены Brexit, не смогла сохранить место в парламенте.
Биатлон
Женская сборная России завоевала серебро в эстафете
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала решение Загитовой приостановить карьеру
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой приостановить карьеру.
Общество
Американская балерина обвинила Большой театр в расизме
Американская балерина Мисти Коупленд обвинила коллег из Большого театра в расизме за публикацию фото в Инстаграм.
Общество
Последствия схватки осьминога и орлана в Канаде попали на видео
Канадские фермеры стали очевидцами того, как белоголовый орлан попал в ловушку, когда пытался поймать гигантского осьминога.
Гаджеты
Специалисты iFixit натерли сыр на Mac Pro
Специалисты из iFixit часто тестируют и разбирают новинки. Так случилось и с новым Mac Pro.
Религия
Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря.
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