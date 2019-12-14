Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Журналистку НТВ не пустили на Украину

Украинские пограничники не пустили корреспондента НТВ Александру Тонких в Киев. Ей отказали во въезде из-за того, что в 2016 году она была в Крыму. Об этом сообщил сайт Госпогранслужбы Украины.
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с чего всё началось
Государственная пограничная служба Украины сообщила
, что в киевский аэропорт Борисполь рейсом из Стамбула прибыла журналистка, работающая на одном из российских телеканалов.
РБК07:21

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Украинские пограничники отказались пустить в страну журналистку НТВ

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Журналистку НТВ не пустили на Украину

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Lenta.ru06:46
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