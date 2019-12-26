После завершения обыска задерживать академика Михаила Пальцева не стали. В "Новой газете" связали обыск с публикациями журналистки, в которых рассказывалось о событиях на Востоке Украины и ЧВК "Е. Н. О. Т. корп.".

с чего всё началось

Следователь СК отпустил после допроса специального корреспондента «Новой газеты» Юлию Полухину (Мартовалиеву). Об этом РБК сообщил адвокат журналистки Петр Заикин.

Общество Капитана «Салавата Юлаева» обвинили в половой дискриминации Глава совета по правам человека Республики Башкирия Владимир Барабаш направил в прокуратуру обращение в адрес капитана хоккейной команды "Салават Юлаев" Григория Панина.

Гаджеты Назван самый популярный смартфон в России Как сообщается, 8 из 10 смартфонов это модели известных брендов таких как Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi.

Общество Верховный суд России утвердил ликвидацию движения «За права человека» Верховный суд России утвердил решение о ликвидации движения «За права человека» Льва Пономарева «в связи с грубыми и неустранимыми нарушениями в оформлении деятельности организации».

Происшествия В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом Москва — Тбилиси в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Общество Поцеловавшая поезд в Севастополь крымчанка объяснила свой поступок Жительница Севастополя Александра Петрушкевич рассказала в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1", почему поцеловала первый поезд, прибывший в город по Крымскому мосту.

Общество Неизвестные сожгли могилу рэпера Децла В Москве неизвестные подожгли могилу рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), передает Telegram-канал Mash со ссылкой на мать покойного артиста.

Недвижимость Сбербанк запускает ипотеку для самозанятых Сбербанк запускает ипотеку для самозанятых, минимальная ставка на готовое жилье составит 9%, на новостройки - 7%, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.

Кино Асинхронное повествование в «Ведьмаке» появилось благодаря «Дюнкерку» В первом сезоне «Ведьмака» сразу три сюжетные линии, которые происходят в разное время и постепенно переплетаются между собой, однако для новичков это становится понятно только к середине сезона.

Общество В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.