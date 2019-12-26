Происшествия
РБКЖурналистку «Новой газеты» отпустили после допроса
Следователь СК отпустил после допроса специального корреспондента «Новой газеты» Юлию Полухину (Мартовалиеву). Об этом РБК сообщил адвокат журналистки Петр Заикин.
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с чего всё началось
После завершения обыска задерживать академика Михаила Пальцева не стали. В "Новой газете" связали обыск с публикациями журналистки, в которых рассказывалось о событиях на Востоке Украины и ЧВК "Е. Н. О. Т. корп.".Коммерсантъ05:13
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Политика
Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»
Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Общество
Капитана «Салавата Юлаева» обвинили в половой дискриминации
Глава совета по правам человека Республики Башкирия Владимир Барабаш направил в прокуратуру обращение в адрес капитана хоккейной команды "Салават Юлаев" Григория Панина.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон в России
Как сообщается, 8 из 10 смартфонов это модели известных брендов таких как Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi.
Происшествия
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Экономика
Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке
Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
Общество
Минтруд выделит 2 миллиарда рублей на переобучение женщин в декрете
Женщины смогут выбрать себе дело по душе. Как отметил Топилин, во время декрета женщины теряют квалификацию.
Армия и оружие
Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты
Танк Т-62 советского производства, который по-прежнему состоит на вооружении правительственных сил Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами.
Религия
РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха
Русская православная церковь (РПЦ) приняла решение прекратить поминовение патриарха Александрийского Феодора.
Экономика
Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» досрочно перечислить в госбюджет $365,2 млн дивидендов
Кабинет министров Украины обязал НАК "Нафтогаз Украины" досрочно, до 27 декабря, перечислить в госбюджет 365,2 миллиона долларов дивидендов за девять месяцев 2019 года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Общество
Верховный суд России утвердил ликвидацию движения «За права человека»
Верховный суд России утвердил решение о ликвидации движения «За права человека» Льва Пономарева «в связи с грубыми и неустранимыми нарушениями в оформлении деятельности организации».
Происшествия
В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус
Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом Москва — Тбилиси в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Общество
Поцеловавшая поезд в Севастополь крымчанка объяснила свой поступок
Жительница Севастополя Александра Петрушкевич рассказала в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1", почему поцеловала первый поезд, прибывший в город по Крымскому мосту.
Политика
Захарова назвала действия Таллина в отношении Sputnik травлей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия эстонских властей в отношении журналистов Sputnik Эстония травлей.
Общество
Неизвестные сожгли могилу рэпера Децла
В Москве неизвестные подожгли могилу рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), передает Telegram-канал Mash со ссылкой на мать покойного артиста.
Хоккей
Россия уступила Чехии на старте молодежного чемпионата мира
Недвижимость
Сбербанк запускает ипотеку для самозанятых
Сбербанк запускает ипотеку для самозанятых, минимальная ставка на готовое жилье составит 9%, на новостройки - 7%, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.
Кино
Асинхронное повествование в «Ведьмаке» появилось благодаря «Дюнкерку»
В первом сезоне «Ведьмака» сразу три сюжетные линии, которые происходят в разное время и постепенно переплетаются между собой, однако для новичков это становится понятно только к середине сезона.
Технологии
В «Ростех» намерены создать российские чипы Bluetooth, Wi-Fi, NFC и IoT
Государственная корпорация «Ростех» собирается разрабатывать в России чипы для беспроводных технологий Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee, NFC, LPWAN, NB-IoT и Thread.
Здоровье
Сколько сладкого можно есть детям в разном возрасте
Общество
В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек
Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.
Происшествия
«Новая газета» установила личности спортсменов, участвовавших в разгоне протестующих против храма в Екатеринбурге
«Новая газета» и издание E1 установили личности 19 спортсменов, которые участвовали в разгоне протестующих против строительства храма в Екатеринбурге в мае 2018 года.
Армия и оружие
Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin
«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
Общество
Одно солнечное и три лунных затмения увидят жители Приангарья
В 2020 году произойдут два солнечных и четыре лунных затмения. Кроме того, ожидается соединение планет-гигантов Солнечной системы.