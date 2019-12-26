Происшествия

РБКРБКЖурналистку «Новой газеты» отпустили после допроса

Следователь СК отпустил после допроса специального корреспондента «Новой газеты» Юлию Полухину (Мартовалиеву). Об этом РБК сообщил адвокат журналистки Петр Заикин.
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с чего всё началось

Журналистку «Новой газеты» и академика обыскали по делу «Е.Н.О.Т. корп.»

После завершения обыска задерживать академика Михаила Пальцева не стали. В "Новой газете" связали обыск с публикациями журналистки, в которых рассказывалось о событиях на Востоке Украины и ЧВК "Е. Н. О. Т. корп.".
Коммерсантъ05:13

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В СК объяснили проведение обысков у спецкора «Новой газеты»

RT на русском09:06

Журналистку «Новой газеты» отпустили после допроса

РБК10:56

Спецкора «Новой газеты» отпустили после допроса

Коммерсантъ11:34

Корреспондента «Новой газеты» отпустили после допроса

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Сотрудницу «Новой газеты» Юлию Полухину отпустили после допроса

Интерфакс09:53

СК проводит обыски у корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по делу "Е.Н.О.Т."

ТАСС08:41

СК: спецкора «Новой газеты» допросили в рамках дела «ЧВК Е.Н.О.Т». Ее отпустили с Петровки, 38

Новая газета08:00
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Назван самый популярный смартфон в России

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Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
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Танк Т-62 советского производства, который по-прежнему состоит на вооружении правительственных сил Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами.
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РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха

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Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» досрочно перечислить в госбюджет $365,2 млн дивидендов

Кабинет министров Украины обязал НАК "Нафтогаз Украины" досрочно, до 27 декабря, перечислить в госбюджет 365,2 миллиона долларов дивидендов за девять месяцев 2019 года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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Верховный суд России утвердил ликвидацию движения «За права человека»

Верховный суд России утвердил решение о ликвидации движения «За права человека» Льва Пономарева «в связи с грубыми и неустранимыми нарушениями в оформлении деятельности организации».
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В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус

Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом Москва — Тбилиси в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Жительница Севастополя Александра Петрушкевич рассказала в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1", почему поцеловала первый поезд, прибывший в город по Крымскому мосту.
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Захарова назвала действия Таллина в отношении Sputnik травлей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия эстонских властей в отношении журналистов Sputnik Эстония травлей.
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Неизвестные сожгли могилу рэпера Децла

В Москве неизвестные подожгли могилу рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), передает Telegram-канал Mash со ссылкой на мать покойного артиста.
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СК опубликовал видео с места взрыва главы района Воронежской области

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Сбербанк запускает ипотеку для самозанятых

Сбербанк запускает ипотеку для самозанятых, минимальная ставка на готовое жилье составит 9%, на новостройки - 7%, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.
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Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.
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