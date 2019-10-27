Политика

Lenta.ruLenta.ruЖурналистку возмутил «хамский» разговор Зеленского с добровольцами в Донбассе

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Накануне участники акции «Последний блокпост #Нет капитуляции» опубликовали в своем Telegram-канале видеообращение после визита Зеленского в Донбасс. Добровольцы заявили, что после беседы президент якобы отдал «личный приказ выкинуть их из Золотого».
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Журналистку возмутил «хамский» разговор Зеленского с добровольцами в Донбассе

Lenta.ru04:10

Журналистка сочла «хамской» беседу Зеленского с добровольцами в Донбассе

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