Политика
Lenta.ruЖурналистку возмутил «хамский» разговор Зеленского с добровольцами в Донбассе
Накануне участники акции «Последний блокпост #Нет капитуляции» опубликовали в своем Telegram-канале видеообращение после визита Зеленского в Донбасс. Добровольцы заявили, что после беседы президент якобы отдал «личный приказ выкинуть их из Золотого».
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Националистов возмутил разговор с Зеленским по Донбассу: «Отдан приказ»
Южный Федеральныйвчера в 23:49
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Памятник Николаю Караченцову откроют на Троекуровском кладбище
Памятник народному артисту России Николаю Караченцову откроют на Троекуровском кладбище в Москве.
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