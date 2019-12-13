Журналист телеканала НТВ Сергей Савин сообщил, что ему и его съемочной группе запретили въезд на Украину. Савин сообщил, что журналисты, проходя пограничный контроль в аэропорту Киева, сообщили правоохранителям, насколько они приехали и какие у них цели, передает ТАСС.

Журналистов НТВ не пустили на Украину

Общество Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.

Политика Песков дал совет Зеленскому о рукопожатии с Путиным Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует поднимать в разговорах с российским лидером Владимиром Путиным вопрос о принадлежности Крыма - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Технологии Сотовые операторы объединятся для запуска 5G «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.

Политика Киев рассказал об ожиданиях от встречи контактной группы в Минске Киев рассчитывает достичь договоренностей по обмену пленными, дате прекращения огня в Донбассе и новых участках разведения сил на ближайшем заседании контактной группы в Минске.

Космос Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну Российские космонавты с избытком веса не смогут полететь на Луну в космическом корабле "Орел" из-за введенного ограничения на суммарную массу, которую корабль может доставить к естественному спутнику Земли.

Происшествия Подозреваемую в убийстве Шеремета арестовали на два месяца Печерский районный суд Киева отправил в СИЗО на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие называет исполнителем убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Музыка Верка Сердючка выпустила песню после многолетнего перерыва Украинский певец Андрей Данилко, получивший популярность в сценическим образе Верки Сердючки, порадовал поклонников новой композицией под названием Make It Rain Champagne.

Музыка Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.

Политика В нацсовете при Путине отреагировали на задержание Чубарова в Румынии Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов заявил, что не удивлен задержанием в аэропорту Бухареста лидера запрещенного в России меджлиса*.