Политика
Взгляд.руЖурналистов НТВ не пустили на Украину
Журналист телеканала НТВ Сергей Савин сообщил, что ему и его съемочной группе запретили въезд на Украину. Савин сообщил, что журналисты, проходя пограничный контроль в аэропорту Киева, сообщили правоохранителям, насколько они приехали и какие у них цели, передает ТАСС.
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Политика
Трамп назвал инициировавших импичмент демократов партией ненависти
Президент США Дональд Трамп считает несправедливым запуск процедуры импичмента, поскольку он не сделал "абсолютно ничего неправильного".
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Армия и оружие
Инциденты с «Адмиралом Кузнецовым» объяснили деградацией ВМФ России
Журналисты отметили, что частые инциденты в ВМФ России свидетельствуют о деградации российского флота.
Спорт
Комиссия спортсменов WADA хочет лишить Россию нейтрального статуса
Комиссия спортсменов WADA намерена добиться лишения России и нейтрального статуса.
Политика
Песков дал совет Зеленскому о рукопожатии с Путиным
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует поднимать в разговорах с российским лидером Владимиром Путиным вопрос о принадлежности Крыма - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Турция и Россия готовятся заключить соглашение о новых поставках С-400
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Армия и оружие
Российское оружие нелегально копируют за рубежом
Ведущие иностранные корпорации (BAE Systems, Raytheon и т. д.) имеют до 5 тысяч патентов, которые зарегистрированы за рубежом.
Технологии
Сотовые операторы объединятся для запуска 5G
«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Общество
Из эфира телеканала ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»
Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
Политика
Киев рассказал об ожиданиях от встречи контактной группы в Минске
Киев рассчитывает достичь договоренностей по обмену пленными, дате прекращения огня в Донбассе и новых участках разведения сил на ближайшем заседании контактной группы в Минске.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Космос
Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну
Российские космонавты с избытком веса не смогут полететь на Луну в космическом корабле "Орел" из-за введенного ограничения на суммарную массу, которую корабль может доставить к естественному спутнику Земли.
Игры
Microsoft презентовала консоль Xbox Series X нового поколения
Microsoft официально анонсировала новое поколение игровой консоли.
Общество
Дима Билан раскрыл детали «пьяного» выступления в Самаре
Ранее Билан извинился перед жителями за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал".
Политика
США договорились с Китаем об условиях торговой сделки
Происшествия
Дело о крушении «Боинга» в Казани шестилетней давности передали в суд
В четверг, 12 декабря, стало известно, что уголовное дело о катастрофе авиалайнера "Боинг" авиакомпании "Татарстан", потерпевшего крушение в ноябре 2013 года, направлено в суд.
Политика
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
В Приморье возбудили дело об обмане более 30 клиентов оконной фирмы
Полицейские в Приморье возбудили уголовное дело после обращения клиентов компании "Окна Эталон", с которых она взяла более 2,7 миллиона рублей, но не поставила окна, сообщает региональное УМВД.
Футбол
Акинфеев: после матча с «Арсеналом» сказал ребятам, что пора взрослеть
Ребятам после матча с «Арсеналом» сказал: «Пора взрослеть».
Происшествия
Подозреваемую в убийстве Шеремета арестовали на два месяца
Печерский районный суд Киева отправил в СИЗО на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие называет исполнителем убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
Кино
Про Пушкина снимут хип-хоп мюзикл
О жизни Александра Пушкина снимут кино в жанре хип-хоп мюзикла, сообщает «Интерфакс».
Музыка
Верка Сердючка выпустила песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, получивший популярность в сценическим образе Верки Сердючки, порадовал поклонников новой композицией под названием Make It Rain Champagne.
Музыка
Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube
Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
Спорт
Женская сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира
Политика
В нацсовете при Путине отреагировали на задержание Чубарова в Румынии
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов заявил, что не удивлен задержанием в аэропорту Бухареста лидера запрещенного в России меджлиса*.
Шоу-бизнес
Дима Билан признался, что должен был стать папой двойняшек
В недавнем интервью на YouTube канале "А поговорить!" артист впервые признался, что несколько лет назад он пытался создать семью и даже готовился стать папой двойняшек.