Политика

Взгляд.руВзгляд.руЖурналистов НТВ не пустили на Украину

Журналист телеканала НТВ Сергей Савин сообщил, что ему и его съемочной группе запретили въезд на Украину. Савин сообщил, что журналисты, проходя пограничный контроль в аэропорту Киева, сообщили правоохранителям, насколько они приехали и какие у них цели, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Журналиста НТВ не пустили на Украину

Известия12:47

Журналиста НТВ не пустили на Украину

РИА Новости12:05

Журналистов НТВ не пустили на Украину

Взгляд.ру10:37

Журналист НТВ рассказал, как его не пустили на Украину

REGNUM11:01

Съемочной группе НТВ отказали во въезде на Украину

Lenta.ru10:54

Российских журналистов в очередной раз не пустили на Украину

Российская газета11:15

Корреспондента НТВ не пустили на Украину

ТАСС10:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 21:27, Ашберн
Политика

Трамп назвал инициировавших импичмент демократов партией ненависти

Президент США Дональд Трамп считает несправедливым запуск процедуры импичмента, поскольку он не сделал "абсолютно ничего неправильного".
ТАСС 20:28
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ вчера в 13:07
Армия и оружие

Инциденты с «Адмиралом Кузнецовым» объяснили деградацией ВМФ России

Журналисты отметили, что частые инциденты в ВМФ России свидетельствуют о деградации российского флота.
ГЛАС.RU 08:16
Спорт

Комиссия спортсменов WADA хочет лишить Россию нейтрального статуса

Комиссия спортсменов WADA намерена добиться лишения России и нейтрального статуса.
Вести.Ru 11 декабря в 02:26
Политика

Песков дал совет Зеленскому о рукопожатии с Путиным

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует поднимать в разговорах с российским лидером Владимиром Путиным вопрос о принадлежности Крыма - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 07:46
Армия и оружие

Турция и Россия готовятся заключить соглашение о новых поставках С-400

Коммерсантъ 19:58
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

РИА Новости 15:50
Армия и оружие

Российское оружие нелегально копируют за рубежом

Ведущие иностранные корпорации (BAE Systems, Raytheon и т. д.) имеют до 5 тысяч патентов, которые зарегистрированы за рубежом.
ГЛАС.RU 10:52
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

РЕН ТВ 16:53
Технологии

Сотовые операторы объединятся для запуска 5G

«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Коммерсантъ 11 декабря в 11:59
Общество

Из эфира телеканала ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

Дождь вчера в 03:01
Политика

«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»

Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
РИА Новости 15:25
Политика

Киев рассказал об ожиданиях от встречи контактной группы в Минске

Киев рассчитывает достичь договоренностей по обмену пленными, дате прекращения огня в Донбассе и новых участках разведения сил на ближайшем заседании контактной группы в Минске.
Известия 16:49
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 16:47
Космос

Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну

Российские космонавты с избытком веса не смогут полететь на Луну в космическом корабле "Орел" из-за введенного ограничения на суммарную массу, которую корабль может доставить к естественному спутнику Земли.
РИА Новости 19:31
Игры

Microsoft презентовала консоль Xbox Series X нового поколения

Microsoft официально анонсировала новое поколение игровой консоли.
Astera 05:48
Общество

Дима Билан раскрыл детали «пьяного» выступления в Самаре

Ранее Билан извинился перед жителями за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал".
РИА Новости 18:58
Политика

США договорились с Китаем об условиях торговой сделки

Lenta.ru вчера в 18:14
Происшествия

Дело о крушении «Боинга» в Казани шестилетней давности передали в суд

В четверг, 12 декабря, стало известно, что уголовное дело о катастрофе авиалайнера "Боинг" авиакомпании "Татарстан", потерпевшего крушение в ноябре 2013 года, направлено в суд.
Piter.tv вчера в 13:18
Политика

Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известия 16:38
Происшествия

В Приморье возбудили дело об обмане более 30 клиентов оконной фирмы

Полицейские в Приморье возбудили уголовное дело после обращения клиентов компании "Окна Эталон", с которых она взяла более 2,7 миллиона рублей, но не поставила окна, сообщает региональное УМВД.
РИА Новости 21:21
Футбол

Акинфеев: после матча с «Арсеналом» сказал ребятам, что пора взрослеть

Ребятам после матча с «Арсеналом» сказал: «Пора взрослеть».
Чемпионат 13:05
Происшествия

Подозреваемую в убийстве Шеремета арестовали на два месяца

Печерский районный суд Киева отправил в СИЗО на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие называет исполнителем убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
Коммерсантъ 17:23
Кино

Про Пушкина снимут хип-хоп мюзикл

О жизни Александра Пушкина снимут кино в жанре хип-хоп мюзикла, сообщает «Интерфакс».
Общественное телевидение России вчера в 07:13
Музыка

Верка Сердючка выпустила песню после многолетнего перерыва

Украинский певец Андрей Данилко, получивший популярность в сценическим образе Верки Сердючки, порадовал поклонников новой композицией под названием Make It Rain Champagne.
Пятый канал 21:07
Музыка

Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube

Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
РЕН ТВ 07:31
Спорт

Женская сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира

Советский спорт 04:57
Политика

В нацсовете при Путине отреагировали на задержание Чубарова в Румынии

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов заявил, что не удивлен задержанием в аэропорту Бухареста лидера запрещенного в России меджлиса*.
РИА Новости Крым вчера в 06:29
Кино

В прокат вышел «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2»

Piter.tv 08:45
Шоу-бизнес

Дима Билан признался, что должен был стать папой двойняшек

В недавнем интервью на YouTube канале "А поговорить!" артист впервые признался, что несколько лет назад он пытался создать семью и даже готовился стать папой двойняшек.
Uznayvse.ru 10:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное