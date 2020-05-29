Журналистов "Эха Москвы" Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр снова задержали возле ГУ МВД РФ по Москве на Петровке 38. Об этом сообщила в эфире радиостанции Татьяна Фельгенгауэр.

Журналистов Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке 38

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