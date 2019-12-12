Политика
Piter.tvЖурналистов «Звезды» пропустили на Украину
Журналистов российского телеканала "Звезда" пропустили через украинскую границу. Президент Владимир Зеленский сам пригласил СМИ из РФ во время саммита "нормандской четверки". Сюжет о поездке съемочной группы в Киев появился на сайте телеканала.
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с чего всё началось
Съемочная группа «Звезды» оказалась одними из первых российских журналистов, пропущенных в Киев после приглашения президента Украины Владимира Зеленского, сделанного на саммите «нормандской четверки» в Париже 10 декабря.ТК Звездавчера в 23:29
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