Съемочная группа «Звезды» оказалась одними из первых российских журналистов, пропущенных в Киев после приглашения президента Украины Владимира Зеленского, сделанного на саммите «нормандской четверки» в Париже 10 декабря.

с чего всё началось

Журналистов российского телеканала "Звезда" пропустили через украинскую границу. Президент Владимир Зеленский сам пригласил СМИ из РФ во время саммита "нормандской четверки". Сюжет о поездке съемочной группы в Киев появился на сайте телеканала.

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