Политика

Piter.tvPiter.tvЖурналистов «Звезды» пропустили на Украину

Журналистов российского телеканала "Звезда" пропустили через украинскую границу. Президент Владимир Зеленский сам пригласил СМИ из РФ во время саммита "нормандской четверки". Сюжет о поездке съемочной группы в Киев появился на сайте телеканала.
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До Киева доведет: съемочную группу «Звезды» пустили на Украину

Съемочная группа «Звезды» оказалась одними из первых российских журналистов, пропущенных в Киев после приглашения президента Украины Владимира Зеленского, сделанного на саммите «нормандской четверки» в Париже 10 декабря.
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Журналистов «Звезды» пустили на Украину после приглашения Зеленского

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Lenta.ru09:21

До Киева доведет: съемочную группу «Звезды» пустили на Украину

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