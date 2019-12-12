Съемочная группа «Звезды» оказалась одними из первых российских журналистов, пропущенных в Киев после приглашения президента Украины Владимира Зеленского, сделанного на саммите «нормандской четверки» в Париже 10 декабря.

с чего всё началось

Уже в среду появилась информация, что журналиста МИЦ «Известия» Алексея Лазуренко пустили на Украину. Также сообщалось, что корреспонденты РИА «Новости» и RT приняли приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Киев.

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