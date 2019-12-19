Политика
ФАНЖурналистов предупредили о запрете на пресс-конференции Путина
Журналистов, работающих сегодня на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, попросили не использовать большие плакаты, баннеры и транспаранты.
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с чего всё началось
Броские наряды, плюшевые игрушки и необычные головные уборы — большая пресс-конференция Владимира Путина немного напоминает карнавал. Пятнадцатая по счету, она уже побила рекорд — по числу аккредитованных журналистов. Правда, в этом году Кремль поставил условие, которое изменит планы многих из них.РИА Новостивчера в 16:00
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Вышла релизная версия Linux Mint 19.3 с кодовым названием Tricia, которая основана на последней версии Ubuntu 18.04.3 LTS и включает в себя ряд изменений, преимущественно визуальных.
Политика
Путин ответил на вопрос о климатических изменениях
Первый вопрос, на который ответил Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, был посвящен климатическим изменениям.
Политика
Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских" переговорах официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
Происшествия
На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии
Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Кино
В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Политика
Узбекистан стал страной года по версии The Economist
Британский журнал The Economist назвал страной года Узбекистан.
Общество
Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля
При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Происшествия
При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель
В Биробиджане воспитатель детского сада, который эвакуировали из-за сообщений о "минировании", умерла, когда выводила оттуда детей.
Политика
Журналисты приехали на пресс-конференцию Путина с подарками
Российские и иностранные журналисты собираются в Центре международной торговли в Москве, где состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Экономика
Сбербанк открыл «Инграду» кредитную линию на 29,5 млрд рублей
Строительная группа "Инград" получила проектное финансирование от Сбербанка на 29,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба девелоперской компании.
Происшествия
Бушевавший в Петербурге штормовой ветер повалил десятки деревьев
Напомним, в Петербург минувшей ночью пришел сильный юго-западный, западный ветер с порывами 28 − 30 м / с. В устье Невы поднялся уровень воды выше критических значений, ввиду чего створы Комплекса защитных сооружений были закрыты, а судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.
Кино
Перед премьерой «Союза спасения» в Москве появилась Сенатская площадь
Возле кинотеатра "Октябрь" в честь премьеры устроили кинематографическую Сенатскую площадь.
Фигурное катание
Траньков сравнил конфликт Тутберидзе и Тарасовой со скандалом в США
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением о конфликте специалистов Этери Тутберидзе и Татьяны Тарасовой, передает RT.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
Хоккей
Гарипов: у Хартли атака начинается с вратаря. Так раньше Гвардиола в «Барселоне» играл
Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов поделился мнением о работе с главным тренером омской команды Бобом Хартли.
Происшествия
Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Космос
Создана первая карта поверхности нейтронной звезды
Астрофизики из США впервые составили карту поверхности нейтронной звезды.
Политика
В ЕК надеются на прорыв в трехсторонних консультациях по газу
В Еврокомиссии надеются на прорыв в трехсторонних газовых консультациях, которые состоятся 19 декабря в Берлине, заявил зампредседателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович.
Политика
Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу
Палата представителей конгресса США в среду проголосовала за отстранение президента Дональда Трампа от власти.
Общество
Россиянки смогут жить на пенсии умерших мужей
Дефицит вызван разницей пенсионных отчислений и ранним уходом женщин на пенсию, а также большей средней продолжительностью жизни по сравнению с мужчинами, к такому выводу пришли аналитики.
Общество
«Ведомости»: производство шампанского может упасть в два-три раза
Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович отметил в комментарии изданию, что запрет зарубежных виноматериалов сократит производство игристого вина в два-три раза.
Происшествия
Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева госпитализировали
Бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева, в отношении которого идет судебный процесс по обвинению в получении взятки, госпитализировали ночью 18 декабря.
Спорт
Путин: решение WADA не соответствует здравому смыслу и праву
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не соответствует здравому смыслу и праву, а также носит политический оттенок, полагает президент России Владимир Путин.
Происшествия
В ЧВК не обошлось без ГРУ
Дениса Карабана, известного как Белка, свидетели обвинения назвали военнослужащим ГРУ Минобороны.
Общество
Москвичей предупредили о похолодании и снеге в конце декабря
Синоптики сообщили, что в Москву может прийти похолодание. Кроме того, не исключено, что выпадет снег.
Футбол
В РФС подтвердили ошибку главного арбитра матча «Краснодар» — ЦСКА
В матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и ЦСКА главный арбитр Василий Казарцев допустил ошибку и должен был назначить пенальти.
Происшествия
В ДТП с маршруткой под Тулуном погиб человек и девять пострадали
Возле села Шерагул под Тулуном утром столкнулись внедорожник Isuzu и микроавтобус Ford, который выполнял рейс между Тулун-Шерагул.
Общество
Агрегаторы такси оценили законопроект об ответственности за аварии
Инициатива вводит финансовую ответственность агрегаторов за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира в случае аварии или другого нарушения, а также за передачу поездок водителям, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси.