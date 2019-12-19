Броские наряды, плюшевые игрушки и необычные головные уборы — большая пресс-конференция Владимира Путина немного напоминает карнавал. Пятнадцатая по счету, она уже побила рекорд — по числу аккредитованных журналистов. Правда, в этом году Кремль поставил условие, которое изменит планы многих из них.

с чего всё началось

Журналистов, работающих сегодня на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, попросили не использовать большие плакаты, баннеры и транспаранты.

Журналистов предупредили о запрете на пресс-конференции Путина

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