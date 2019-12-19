Политика

ФАНФАНЖурналистов предупредили о запрете на пресс-конференции Путина

Журналистов, работающих сегодня на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, попросили не использовать большие плакаты, баннеры и транспаранты.
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с чего всё началось

Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет

Броские наряды, плюшевые игрушки и необычные головные уборы — большая пресс-конференция Владимира Путина немного напоминает карнавал. Пятнадцатая по счету, она уже побила рекорд — по числу аккредитованных журналистов. Правда, в этом году Кремль поставил условие, которое изменит планы многих из них.
РИА Новостивчера в 16:00

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На пресс-конференцию Путина попросили не приносить большие плакаты

REGNUMвчера в 17:48

Журналистов попросили отказаться от больших банеров на пресс-конференции Путина

Известия01:47

Что больше всего привлекает внимание на пресс-конференции Путина

Красная весна04:10

Кремль ограничил размер плакатов журналистов на пресс-конференции Путина

РБК00:40

В Кремле попросили не использовать большие плакаты на пресс-конференции Путина

Дождь01:36

Как привлечь внимание Путина на пресс-конференции? Отвечает журналист кремлевского пула

Телеканал 360°03:53

Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет

РИА Новостивчера в 16:00
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Shraibikus News вчера в 12:06
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Путин ответил на вопрос о климатических изменениях

Первый вопрос, на который ответил Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, был посвящен климатическим изменениям.
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Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских" переговорах официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
РИА Новости вчера в 15:25
Происшествия

На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
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Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля

При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Коммерсантъ 04:08
Происшествия

При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель

В Биробиджане воспитатель детского сада, который эвакуировали из-за сообщений о "минировании", умерла, когда выводила оттуда детей.
РИА Новости вчера в 22:42
Политика

Журналисты приехали на пресс-конференцию Путина с подарками

Российские и иностранные журналисты собираются в Центре международной торговли в Москве, где состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
REGNUM 03:24
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Строительная группа "Инград" получила проектное финансирование от Сбербанка на 29,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба девелоперской компании.
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Бушевавший в Петербурге штормовой ветер повалил десятки деревьев

Напомним, в Петербург минувшей ночью пришел сильный юго-западный, западный ветер с порывами 28 − 30 м / с. В устье Невы поднялся уровень воды выше критических значений, ввиду чего створы Комплекса защитных сооружений были закрыты, а судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.
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Кино

Перед премьерой «Союза спасения» в Москве появилась Сенатская площадь

Возле кинотеатра "Октябрь" в честь премьеры устроили кинематографическую Сенатскую площадь.
Вести.Ru 03:37
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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением о конфликте специалистов Этери Тутберидзе и Татьяны Тарасовой, передает RT.
Газета.Ru 03:46
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Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК вчера в 16:00
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Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов поделился мнением о работе с главным тренером омской команды Бобом Хартли.
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Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 14:22
Космос

Создана первая карта поверхности нейтронной звезды

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В ЕК надеются на прорыв в трехсторонних консультациях по газу

В Еврокомиссии надеются на прорыв в трехсторонних газовых консультациях, которые состоятся 19 декабря в Берлине, заявил зампредседателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович.
REGNUM 04:22
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Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу

Палата представителей конгресса США в среду проголосовала за отстранение президента Дональда Трампа от власти.
Ведомости вчера в 21:05
Общество

Россиянки смогут жить на пенсии умерших мужей

Дефицит вызван разницей пенсионных отчислений и ранним уходом женщин на пенсию, а также большей средней продолжительностью жизни по сравнению с мужчинами, к такому выводу пришли аналитики.
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Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович отметил в комментарии изданию, что запрет зарубежных виноматериалов сократит производство игристого вина в два-три раза.
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Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева госпитализировали

Бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева, в отношении которого идет судебный процесс по обвинению в получении взятки, госпитализировали ночью 18 декабря.
Деловой квадрат 04:01
Спорт

Путин: решение WADA не соответствует здравому смыслу и праву

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не соответствует здравому смыслу и праву, а также носит политический оттенок, полагает президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ 04:46
Происшествия

В ЧВК не обошлось без ГРУ

Дениса Карабана, известного как Белка, свидетели обвинения назвали военнослужащим ГРУ Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 18:18
Общество

Москвичей предупредили о похолодании и снеге в конце декабря

Синоптики сообщили, что в Москву может прийти похолодание. Кроме того, не исключено, что выпадет снег.
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В РФС подтвердили ошибку главного арбитра матча «Краснодар» — ЦСКА

В матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и ЦСКА главный арбитр Василий Казарцев допустил ошибку и должен был назначить пенальти.
REGNUM вчера в 05:35
Происшествия

В ДТП с маршруткой под Тулуном погиб человек и девять пострадали

Возле села Шерагул под Тулуном утром столкнулись внедорожник Isuzu и микроавтобус Ford, который выполнял рейс между Тулун-Шерагул.
Российская газета 01:44
Общество

Агрегаторы такси оценили законопроект об ответственности за аварии

Инициатива вводит финансовую ответственность агрегаторов за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира в случае аварии или другого нарушения, а также за передачу поездок водителям, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси.
Газета.Ru 04:15
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