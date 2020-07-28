Общество
ИА Красная ВеснаЖурналистов, задержанных в Минске у здания КГБ, отпустили
Журналисты, задержанные у здания КГБ Белоруссии в Минске, отпущены, сообщила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич 28 июля агентству РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить177
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:00, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:00, Ашберн
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ограблении отеделения банка, расположенного на Большом проспекте Васильевского острова.
Lenta.ru 17:53
Единоборства
Олейник не поддержал Петра Яна в конфликте с Орловским
Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян остался недоволен высказыванием Андрея Орловского.
Советский спорт 08:56
Общество
Правительство решило засекретить закупки «Роскосмоса»
Правительство разработало проект постановления, согласно которому при осуществлении закупок в космической сфере будут применяться закрытые способы определения поставщиков.
РБК 17:38
Технологии
Дуров назвал владельцам iPhone семь поводов для волнения
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, где перечислил семь причин, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей.
РИА Новости 12:42
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Футбол
Стали известны детали контракта Гайча с ЦСКА
Сумма отступных за потенциального новичка красно-синих составит €30 млн.
Газета.Ru 16:35
Экономика
Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки
В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
Интерфакс 09:01
Общество
Turkish Airlines возобновит рейсы из Пулково в начале августа
Rambler News Service 10:38
Происшествия
Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве
Следствие просит суд об аресте пятерых человек, подозреваемых в участии в массовой драке на юге Москвы.
RT на русском вчера в 12:06
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Общество
Акции Kodak выросли на 300% на новостях о планах компании заняться фармацевтикой
Акции компании Eastman Kodak взлетели в цене почти на 300% после того, как The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что эта компания, некогда ставшая одним из пионеров развития массового рынка фотографии и фотоаппаратов, начнет работать на фармацевтическом рынке.
Коммерсантъ 13:25
Политика
Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
Действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, готовы поддержать 72,3% граждан республики, свидетельствуют данные проведенного аналитическим центром Ecoom соцопроса.
РИА Новости 16:30
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Российская газета 14:53
Общество
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова продемонстрировала подписчикам кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
iReactor 07:45
Общество
Власти Абхазии продлили запрет на въезд в страну из-за коронавируса
Сухум, 28 июля 2020, 22:52 — REGNUM Власти Абхазии продлили запрет на туристические поездки из России как минимум до 4 августа.
REGNUM 15:52
Хоккей
24 клуба НХЛ прибыли в Торонто и Эдмонтон для участия в Кубке Стэнли
Газета.Ru вчера в 20:20
Здоровье
Диетолог рассказала, кому вредно есть дыню
Вечерняя Москва 04:15
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Авто
В России заметили Skoda Octavia нового поколения
Можно предположить, что новая модель проходит дорожные тесты перед сертификацией в Российской Федерации.
Car.ru вчера в 06:47
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для Nord Stream 2
Трубоукладчик «Академик Черский», единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования, перестал принадлежать к группе «Газпрома», следует из квартального раскрытия монополии.
РБК 17:02
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Шоу-бизнес
32-летняя Катя Жужа стала мамой во второй раз
Какое-то время Жужа опровергала подобные слухи, но потом объявила, что действительно скоро станет мамой.
Woman.ru 04:34
Шоу-бизнес
Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями
Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
Salt Mag 04:01
Политика
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
RT на русском 12:46
Общество
Во Франции начали сборку термоядерного реактора ИТЭР
ТАСС Наука 06:37
Шоу-бизнес
Бывший супруг Наргиз скончался в возрасте 54 лет
NewInform 16:42
Общество
Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС по Газовой директиве
Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», подала апелляцию на решение суда ЕС, который отказался рассматривать иск компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.
RT на русском 15:23