Журналисты, задержанные у здания КГБ Белоруссии в Минске, отпущены, сообщила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич 28 июля агентству РИА Новости.

Журналистов, задержанных в Минске у здания КГБ, отпустили

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