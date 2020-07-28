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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Журналистов, задержанных в Минске у здания КГБ, отпустили

Журналисты, задержанные у здания КГБ Белоруссии в Минске, отпущены, сообщила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич 28 июля агентству РИА Новости.В источнике
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РБК

В Минске у здания КГБ задержали журналистов

РБК10:19
RT на русском

ГУВД Минска прокомментировало задержание ряда журналистов

RT на русском10:10
РИА Новости

Задержанных в Минске журналистов отпустили из милиции

РИА Новости10:03
Газета.Ru

В Минске отпустили задержанных журналистов

Газета.Ru11:05
ТАСС

Фотокорреспондента ТАСС в Минске задержали сотрудники милиции

ТАСС09:05
Известия

Задержанных в Минске журналистов отпустили после проверки документов

Известия09:56
Интерфакс

Группу журналистов задержали возле КГБ Белоруссии в Минске

Интерфакс09:47
КП - Беларусь

Возле здания КГБ в центре Минска задержаны журналисты

КП - Беларусь09:26
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Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области

Польша побоялась размещать истребители пятого поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк, расположенном на расстоянии 80 километров от Калининградской области, и в Миньск-Мазовецком, находящемся недалеко от Белоруссии.
Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области
Lenta.ru17:09
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В Пентагоне заявили, что российские подлодки угрожают территории США

Вашингтон, 28 июля 2020, 23:27 — REGNUM Новые российские подводные лодки и крылатые ракеты представляют «серьезную проблему» и угрожают территории США, заявил 28 июля генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Хёрк в сенате.
REGNUM16:27
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Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК09:55
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Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян

Бутырский суд Москвы на досудебной подготовке по уголовному делу Марии Хачатурян — младшей из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца,— отказался объединять ее дело с делом старших сестер, сообщила ТАСС адвокат Валентина Фролова.
Коммерсантъ15:28
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Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газетавчера в 20:00
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