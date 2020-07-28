Журналистов, задержанных в Минске у здания КГБ, отпустили
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Журналисты, задержанные у здания КГБ Белоруссии в Минске, отпущены, сообщила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич 28 июля агентству РИА Новости.В источнике
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