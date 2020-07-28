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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Журналистов, задержанных в Минске у здания КГБ, отпустили

Журналисты, задержанные у здания КГБ Белоруссии в Минске, отпущены, сообщила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич 28 июля агентству РИА Новости.В источнике
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РБК

В Минске у здания КГБ задержали журналистов

РБК10:19
RT на русском

ГУВД Минска прокомментировало задержание ряда журналистов

RT на русском10:10
РИА Новости

Задержанных в Минске журналистов отпустили из милиции

РИА Новости10:03
Газета.Ru

В Минске отпустили задержанных журналистов

Газета.Ru11:05
ТАСС

Фотокорреспондента ТАСС в Минске задержали сотрудники милиции

ТАСС09:05
Известия

Задержанных в Минске журналистов отпустили после проверки документов

Известия09:56
Интерфакс

Группу журналистов задержали возле КГБ Белоруссии в Минске

Интерфакс09:47
КП - Беларусь

Возле здания КГБ в центре Минска задержаны журналисты

КП - Беларусь09:26
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Новейший комплекс РЭБ «Палантин» встанет на боевое дежурство ВВО

По информации пресс-службы Восточного военного округа, новейший высокомобильный комплекс радиоэлектронной борьбы оперативно-тактического уровня «Палантин» в этом году поступит на вооружение.
Военное дело06:25
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Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Lenta.ru13:00
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Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области

Польша побоялась размещать истребители пятого поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк, расположенном на расстоянии 80 километров от Калининградской области, и в Миньск-Мазовецком, находящемся недалеко от Белоруссии.
Lenta.ru17:09
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