Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаЖурналистов, задержанных в Минске у здания КГБ, отпустили

Журналисты, задержанные у здания КГБ Белоруссии в Минске, отпущены, сообщила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич 28 июля агентству РИА Новости.
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КП - Беларусь09:26
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:31, Ашберн
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