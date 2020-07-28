Общество
ИА Красная ВеснаЖурналистов, задержанных в Минске у здания КГБ, отпустили
Журналисты, задержанные у здания КГБ Белоруссии в Минске, отпущены, сообщила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич 28 июля агентству РИА Новости.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:31, Ашберн
Футбол
Матвеев утвержден главным тренером ФК «Урал»
Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" назначил Юрия Матвеева в качестве главного тренера команды.
Интерфакс-Спорт 07:43
Общество
В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Многие пенсионеры в России смогут начать получать повышенные выплаты уже с 1 августа.
Live24 12:38
Происшествия
В Северной Осетии отремонтировали треснувший после реконструкции мост
Подрядчик отремонтировал мост через реку Урух в Северной Осетии, на котором ранее после реконструкции за 569,5 млн рублей образовалась трещина.
ТАСС 12:06
Общество
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 08:55
Происшествия
В Ивановской области умерли четыре пациента с коронавирусом
Четверо пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Ивановской области, общее число летальных случаев в регионе выросло до 83, сообщает облправительство.
РИА Новости 26 июля в 07:08
Игры
Визуальная новелла Locked отправилась в релиз
Locked – визуальная новелла от инди-студии Redmoon Games, посвященная полной загадок истории героев, которые оказались в таинственном особняке.
Srnsk 25 июля в 23:24
Здоровье
Россиян призвали снизить потребление соли в два раза
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РГ, Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять соль не более 5 грамм на человека в день.
ToDay News Ufa 26 июля в 08:53
Финансы
Курсы доллара и евро снова выросли
По данным Центрального банка РФ, официальный курс доллара по отношению к рублю вырос и составил 71,9196 рублей (на 28 июля - 71,5850 рублей).
ПензаСМИ 11:50
Экономика
В первом полугодии 2020 года работали в убыток 36% российских компаний
Во второй половине 2020 года в России 36% компаний работали себе в убыток.
МонаВиста вчера в 12:28
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
Известия вчера в 08:46
Футбол
Московский «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро подъемных
Москва, 28 июля 2020, 17:14 — REGNUM Руководство московского «Локомотива» предложило 29-летнему российскому форварду Александру Кокорину контракт, в котором прописаны 4 миллиона евро подъемных.
REGNUM 10:14
Общество
Греция открыла шесть портов для круизных лайнеров
Круизные лайнеры с 1 августа смогут заходить в шесть портов Греции, сообщила Греческая туристическая организация GNTO.
Взгляд.ру 10:57
Кино
Брэд Питт и Том Круз могли сыграть в драме «Ford против Ferrari»
Режиссер грядущего авиационного боевика «Топ Ган: Мэверик» Джозеф Косински в недавнем разговоре с порталом Collider, приуроченном к онлайн-ивенту Comic-Con at Home, рассказал изданию о своем несостоявшемся проекте, который впоследствии трансформировался в спортивную драму «Ford против Ferrari».
Киноафиша России 06:55
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Общество
«Аэрофлот» продал 6,5 тыс. билетов на рейсы в Лондон и Стамбул
На рейсы в Лондон куплено около 3 тыс. билетов, а в Стамбул — более 3.5 тыс. В компании отмечают, что на первый рейс в Стамбул, который запланирован на 1 августа, продано 99% билетов.
РБК 13:02
Политика
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.
RT на русском 12:46
Здоровье
Ольга Кожанова: «Вдобавок к коронавирусу в регион придут грипп и ОРВИ»
Вдобавок к коронавирусной инфекции скоро в Саратовскую область вернутся сезонные грипп и ОРВИ.
Взгляд-инфо 11:25
Экономика
Предложение провести деноминацию рубля прокомментировали в Совфеде
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение о деноминации рубля в России.
Live24 01:22
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Экономика
Энел Россия публикует финансовые результаты за первое полугодие 2020 года в условиях непростой внешней конъюнктуры
Показатель EBIT существенно вырос по сравнению с низкой базой в первом полугодии 2019 года, вызванной обесценением основных средств в результате реклассификации внеоборотных активов Рефтинской ГРЭС.
ADVIS.ru 09:59
Происшествия
«Всю деревню завалили»: неизвестные сбросили белье с воздушного шара
Неизвестные сбросили нижнее белье с воздушного шара над поселком в Московской области. По словам очевидца, вещами завалена вся деревня.
РЕН ТВ 11:14
Общество
Роспотребнадзор занялся проверкой морской воды в Крыму на коронавирус
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила о том, что вода на пляжах и в бассейнах Крыма проходит проверку на наличие возбудителя COVID-19.
VSE42.RU 10:18
Происшествия
Известный каскадер попал в ДТП в Подмосковье на раритетном спорткаре
Телеграм-канал "112" сообщает, что каскадер Александр Микулин попал в ДТП в районе Николиной Горы.
Московский Комсомолец 08:38
Общество
Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России
Индекс УФ-излучения будет доходить до 7-9 единиц, что грозит солнечными ударами и ожогами на коже.
Evo-rus.com 03:00
Происшествия
СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 10:49
Общество
Модельер Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по дому
Вячеслав Зайцев, страдающий болезнью Паркинсона, с трудом передвигается по своему дому.
НТВ 04:38
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32