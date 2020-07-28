Задержанных в Минске журналистов отпустили из милиции
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Задержанных в Минске журналистов отпустили из милиции
Все задержанные у здания КГБ Белоруссии в Минске журналисты отпущены из милиции, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.В источнике
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