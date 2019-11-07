Происшествия
ТАССЖурналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве
МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Игорь Бушманов.
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с чего всё началось
Тверской суд Москвы 11 ноября рассмотрит ходатайство о заочном аресте журналиста "Росбалта" Александра Шварева, обвиняемого в клевете и вымогательстве более 3 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков.Интерфакс14:16
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REGNUM 21:59
Авто
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Тройку лучших замыкает Renault Duster - 3431 проданный автомобиль (-11%).
Российская газета 20:40
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
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РИА Новости 15:45
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Президент Франции Эмманюэль Макрон видит три сценария развития России.
Коммерсантъ 20:54
Космос
В NASA вскрыли капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году
В США ученые распечатали капсулу с лунным грунтом, доставленным на Землю в 1972 году астронавтами из миссии «Аполлон-17», сообщили в NASA.
Аргументы и Факты 07:02
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
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Коммерсантъ 13:39
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Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС
Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
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Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
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Начинается продажа железнодорожных билетов на поезда в Крым
Продажа железнодорожных билетов в Крым начнется в пятницу, 8 ноября.
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