Тверской суд Москвы 11 ноября рассмотрит ходатайство о заочном аресте журналиста "Росбалта" Александра Шварева, обвиняемого в клевете и вымогательстве более 3 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков.

с чего всё началось

МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Игорь Бушманов.

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