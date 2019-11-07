Происшествия

ТАССТАССЖурналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве

МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Игорь Бушманов.
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МВД заочно обвинила журналиста «Росбалта» в клевете на Алишера Усманова

Тверской суд Москвы 11 ноября рассмотрит ходатайство о заочном аресте журналиста "Росбалта" Александра Шварева, обвиняемого в клевете и вымогательстве более 3 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков.
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Россия против «охотника на олигархов»

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Журналиста «Росбалта» обвиняют в вымогательстве

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