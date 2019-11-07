Происшествия
ВедомостиМВД обвинило журналиста «Росбалта» в клевете на Усманова
МВД обратилось в Тверской суд Москвы с требованием о заочном аресте журналиста информагентства «Росбалт» Александра Шварева, передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката обвиняемого Игоря Бушманова. Суд рассмотрит соответствующее ходатайство в понедельник, 11 ноября, уточнил адвокат.
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с чего всё началось
Тверской суд Москвы 11 ноября рассмотрит ходатайство о заочном аресте журналиста "Росбалта" Александра Шварева, обвиняемого в клевете и вымогательстве более 3 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков.Интерфаксвчера в 14:16
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