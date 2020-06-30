Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.

Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

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