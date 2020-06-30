Происшествия

РБКРБКЖурналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
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Журналисту «Медиазоны», которому полицейский сломал руку, провели операцию

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Стало известно имя полицейского, напавшего на корреспондента «Медиазоны»

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Журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю сломали руку на избирательном участке в Петербурге. Как это было

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Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

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«Сломал мне руку»: петербургский журналист заявил о нападении на избирательном участке

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Петербургское отделение Союза журналистов России прокомментировало инцидент с корреспондентом, которому сломали руку на участке

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Команда «Формулы-1» Mercedes представила ливрею, которая будет использоваться на болидах команды в сезоне 2020 года.
РБК вчера в 06:44
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

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Происшествия

В Гусь-Хрустальном загорелось здание дома культуры

По данным экстренной службы, пожар начался в 21:16. Загорелась кровля дома культуры. Из-за чего именно это произошло, пока не известно.
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

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Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции составила 93%

Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составила 93,2%, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:05
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Политика

Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

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Ведомости 10:29
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
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Политика

Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
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Экономика

Аналитиков Sohu поразил маневр России по избавлению от госдолга США

Издание «ПолитРоссия» приводит перевод статьи Sohu, аналитики которого обратили внимание на неожиданный маневр России.
iReactor 05:44
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Авто

GAC объявил цену на минивэн GN8 в России

Цены были объявлены в ходе официальной онлайн-презентации представительством марки в России «ГАК Мотор Рус».
Движок 13:10
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Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Интерфакс вчера в 01:14
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Политика

В США считают бессмысленными новые санкции против «Северного потока-2»

В американском журнале Forbes написали, что у новых санкций против участников проекта «Северный поток — 2» нет смысла.
Городовой 12:27
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Экономика

Подорожают жилищно-коммунальные услуги

Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона.
Российская газета вчера в 09:23
Происшествия

В Люберцах на чердаке дома найдены мертвыми трое подростков

В Люберцах на чердаке дома найдены тела трех подростков. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства их смерти.
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В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости 07:07
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Экономика

МОТ представила новые прогнозы по безработице в мире в 2020 году

Международная организация труда (МОТ) подготовила доклад, в котором содержатся обновлённые прогнозы по уровню безработицы в мире к концу 2020 года.
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«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда

"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
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Политика

Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах

Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
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Диетолог Соломатина назвала продукты, без которых нельзя похудеть

ToDay News Ufa 28 июня в 16:13
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Экономика

Греф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года

Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
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Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»

Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева приговорена к двум годам и трем месяцам колонии по делу о хищении бюджетных средств.
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С 1 июля пенсионеры-опекуны и попечители несовершеннолетних детей начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере.
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Культура

Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями.
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В IFJ призвали отменить запрет на вещание семи каналов RT в Латвии

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Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал результат матча 25-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2).
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Последняя сборка Windows 10 позволяет повысить производительность игр на слабых PC

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В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
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Технологии

Facebook представил VR-гарнитуру размером с обычные очки

Facebook представил новую VR-гарнитуру. Вместо обычного шлема создатели использовали простые очки с встроенными голографическими линзами.
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