Происшествия
РБКЖурналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
Читать в источнике
Оценить718
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 23:34, Ашберн
Футбол
Соболев выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч РПЛ с ЦСКА
RT на русском 12:36
Политика
Совет Безопасности ООН не поддержал призыв к санкциям против Ирана
Госсекретарь США Майкл Помпео выступил перед членами Совета Безопасности ООН онлайн с призывом о том, что необходимо возобновить санкции против Ирана.
Невские Новости 18:24
Политика
Мединский не смог ответить на вопрос Лукашенко
БИЗНЕС Online 16:16
Политика
Депутаты Европарламента прибыли в Крым на референдум по Конституции
На полуостров прибыли девять человек, среди них депутаты Европарламента из Франции Делегация политиков из Европейского Союза прибыла в Крым для наблюдения за ходом голосования по поправкам в Конституцию России.
SM News 16:12
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
Общество
Режим общей самоизоляции отменили в Новосибирской области с 1 июля
В Новосибирской области отменили режим общей самоизоляции, об этом сообщается на сайте правительства региона.
АиФ Новосибирск 22:46
Технологии
«Росатом» готовит испытания прототипа плазменного ракетного двигателя
"В настоящее время ведется работа по созданию прототипа плазменного двигателя высокой мощности на базе плазменного ускорителя", — говорится в техническом задании на нынешнюю работу.
РИА Новости 22:35
Общество
На Камчатке к полудню по поправкам проголосовали 36% избирателей
Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области на 10:00 по местному времени явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции РФ составила 67,47%.
REGNUM 22:21
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета 06:54
Авто
Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС 17:24
Политика
К Германии перешло председательство в Совете ЕС
Председательство в Совете ЕС с наступлением июля перешло от Хорватии к Германии.
ТАСС 17:34
Шоу-бизнес
Алла Пугачева оплатила могильный памятник Александру Барыкину
Артист ушел из жизни в 2011 году, и Алла Борисовна решила помочь его семье, взяв на себя ответственность за изготовление и установку памятника на его могиле.
Bimru.ru 05:15
Общество
Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля
Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля.
ТАСС 17:48
Футбол
Лионель Месси в матче с «Атлетико» забил 700-й гол в карьере
Bookmaker-ratings.ru 18:26
Происшествия
Мать школьницы из Перми рассказала, как учитель домогался ее дочери
Мать девочки рассказала, что во время урока мужчина заставил ее дочь заниматься в другом кабинете, а сам оставил других учеников одних.
ФАН 23:04
Политика
Шредер примет участие в слушаниях по «Северному потоку — 2» в бундестаге
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров "Роснефти" и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер примет участие в открытых слушаниях комитета по экономике и энергетике бундестага, посвященных "Северному потоку 2" и энергетическому суверенитету Европы и Германии.
РИА Новости 10:15
Общество
С 1 июля в России начнут выплачивать единовременные выплаты на детей
В России с 1 июля начинают выплачивать единовременные выплаты в 10 тыс. руб. семьям за каждого ребенка до 16 лет.
Коммерсантъ 22:46
Экономика
Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня
Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее.
РБК 15:24
Общество
Представитель ВОЗ оценила борьбу с коронавирусом в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила усилия по борьбе с распространением пандемии коронавируса в стране.
Известия 23:25
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
Экономика
Минфин проведет 30 июня аукцион по размещению ОФЗ двух выпусков
Министерство финансов России проведет 30 июня аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года и облигаций с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года.
ТАСС вчера в 08:59
Общество
В Саратовской области продлили ограничения по коронавирусу
"Часть ограничительных мер, которые действовали в Саратовской области до 30 июня, продлеваются предписанием Роспотребнадзора еще на две недели - до 15 июля", - сказал Радаев во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области.
РИА Новости 12:17
Армия и оружие
Пентагон заявил, что подтверждений данным о «сговоре» РФ и талибов нет
Представитель американского оборонного ведомства Джонатан Хоффман заявил, что Пентагон не располагает подтверждениями «сговора» между Россией и запрещенным на территории РФ радикальным движением «Талибан»*.
Военное дело 02:12
Общество
Ученые назвали самые неблагополучные регионы по клещевому энцефалиту
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) отмечают рост в этом году числа инфицированных клещевым энцефалитом на 15-20% на территории пяти регионов страны.
РИА Новости 21:44
Армия и оружие
США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО
Ближайший союзник США Япония отказала размещать американские комплексы противоракетной обороны.
Невские Новости 20:05
Наука
Почему коровы летают: аэродинамика крупного рогатого скота
Расчеты в FloEFD показали, что если ветер дует сзади, то подъемная сила, действующая на корову, почти не увеличивается с ростом его скорости.
Популярная механика вчера в 08:14
Происшествия
Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
РИА Новости 23:17
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
Как сообщают японские аналитики, стоимость автомобилей на вторичном рынке Японии упала на 40%.
32CARS.ru 10:08
Политика
Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции
Голосуя за поправки к Конституции, граждане голосуют за страну, в которой хотят жить, заявил в телеобращении глава государства.
Российская газета 07:00