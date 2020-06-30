Происшествия
РБКЖурналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
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Происшествия
В уголовном деле Михаила Ефремова появился еще один потерпевший
Российская газета 08:10
Футбол
Джикия раскритиковал судейство в проигранном дерби с ЦСКА
Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).
Metaratings 17:08
Космос
Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с третьим спутником GPS III
Во вторник, 30 июня, тяжелая ракета-носитель Falcon 9, созданная американской компании SpaceX Илона Маска, успешно стартовала в космос.
Комсомольская правда 16:30
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Сегодня на торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату президент России Владимир Путин передал одному из ветеранов Великой Отечественной войны записку.
Аргументы и Факты 13:32
Общество
Росатом опроверг данные о выбросах радиации на северо-западе России
Москва, 28 июня 2020, 12:33 — REGNUM Отклонений от безопасных условий работы на атомных электрических станциях (АЭС), находящихся в северо-западной части России, в июне текущего года не было зафиксировано, их радиационный фон соответствовал норме.
REGNUM 28 июня в 05:33
Баскетбол
Баскетбольные «Химки» подписали новый контракт со Шведом
Баскетбольный клуб «Химки» объявил на своем сайте о подписании нового контракта с защитником Алексеем Шведом.
РБК 04:37
Здоровье
Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции
ФедералПресс вчера в 04:13
Армия и оружие
В Китае назвали слабость ядерного арсенала России
46 ракет Р-36М оснащены 460 ядерными боеголовками. Это половина от всего арсенала.
Утро.ru 06:00
Наука
В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения
Live24 вчера в 02:37
Политика
NYT: разведсводка США о РФ и талибах касалась смерти трех военных
Газета The New York Times утверждает, что разведывательные службы США рассматривали версию о наличии связи между гибелью трех американских военных в Афганистане и приписываемой России готовности предоставлять денежные вознаграждения талибам.
ТАСС 00:01
Общество
Россияне начнут получать выплату в десять тысяч рублей на детей
Россияне со среды смогут получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 17:07
Происшествия
В горящем Доме культуры в Гусь-Хрустальном обрушилась кровля
Кровля горящего Дома культуры обрушилась в Гусь-Хрустальном. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Владимирской области.
Известия 16:27
Общество
Завершилось онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ
В России завершилось дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ.
Вести.Ru 13:15
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным
В Instagram Карпович начали появляться сотни гневных комментариев и даже угроз.
Pravda.Ru 04:04
Политика
Путин обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам
Сегодня, 30 июня, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Челябинск Сегодня 05:59
Общество
В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 35 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.
РИА Новости 16:21
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс 11:36
Происшествия
Шторм в Петербурге: парадные затоплены, улицы перекрыли «шлагбаумы»
Сильный шторм днем 30 июня изменил распорядок дня и схему автомобильного движения в Петербурге. Поваленные деревья перекрыли несколько улиц.
Вести.Ru 13:46
Гаджеты
Самый быстрый SSD Samsung 980 Pro выйдет в трех вариантах объемом до 1 Тб
Базовая модификация Samsung 980 Pro получит объем 250 Гб, а расширенная – 1 Тб.
NewInform 12:15
Общество
В России 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ
В России 1 июля тарифы на услуги ЖКХ повышаются в среднем на 4%.
РИА Новости 17:00
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Политика
Трамп утвердил план по выводу из Германии 9,5 тысяч военнослужащих
Президент США Дональд Трамп утвердил план по выводу из Германии 9,5 тысяч американских военнослужащих.
Комсомольская правда 17:23
Игры
Sony опубликовала подборку игр, доступную на PlayStation Plus с июля
Компания Sony добавит на игровую платформу PlayStation Plus еще несколько игр, которые станут доступны для ее пользователей в июле.
NewInform вчера в 09:22
Футбол
Талалаев: ничья с «Локомотивом» добыта на багаже Божовича
Андрей Талалаев, занимающий должность главного тренера в самарском профессиональном футбольном клубе "Крылья Советов", поделился мнением о недавно прошедшем матче с "Локомотивом".
CT news 15:16
Происшествия
СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости 13:58
Шоу-бизнес
Дана Борисова отказалась помогать ночующему на улице отцу
Дана Борисова отказалась помогать ночующему на улице отцу В семье телеблондинки разыгралась очередная драма.
Экспресс газета 13:13
Футбол
Дубль Фернандеша помог «МЮ» крупно обыграть «Брайтон» в матче АПЛ
"Манчестер Юнайтед" нанес крупное поражение "Брайтону" в выездном матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:19
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57