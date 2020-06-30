Происшествия
РБКЖурналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
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Фигурное катание
Медведева вернулась в Россию и сдала отрицательный тест на коронавирус
Деловое.ТВ 11:59
Авто
Россияне стали активнее покупать машины
В начале июня сообщалось, что продажи новых авто в РФ в мае 2020 года рухнули на 51,8% по сравнению с маем прошлого 2019 года: россияне купили 63 033 автомобиля, а год назад в этот же месяц — 137 624 авто.
ПРАЙМ 06:01
Кино
Умер актер Карл Райнер из трилогии о друзьях Оушена
Актер Карл Райнер, известный по роли Сола Блума в трилогии о друзьях Оушена, скончался в США в возрасте 98 лет.
Известия 10:21
Армия и оружие
Российские истребители перехватили самолеты США над Черным морем
Деловое.ТВ вчера в 09:07
Общество
В Европе мигранты массово захватывают пустующие дома россиян
Как правило, чужие квартиры и дома захватывают выходцы из африканских стран.
Деловое.ТВ 08:53
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина.
Pravda.Ru 11:23
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Общество
Вооруженная семейная пара защитила жилье от протестующих в Сент-Луисе
Вооруженная семейная пара защитила жилье от толпы протестующих в Сент-Луисе, информирует Disclose.tv в своем Twitter-аккаунте.
Вечерняя Москва вчера в 15:52
Финансы
Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.
Российская газета 08:37
Шоу-бизнес
Тимати подарил сыну Киркорова мотоцикл за 100 тыс. рублей
Именинник получил много подарков, одним из которых оказался мотоцикл от Тимати. Детский байк стоил 100 тыс. рублей.
Слово и Дело 03:32
Общество
В британском соборе появилась картина с темнокожим Иисусом Христом
На алтаре Сент-Олбанского собора (британское графство Хартфордшир) появилась картина "Тайная вечеря" с темнокожим Иисусом Христом.
Вести.Ru 11:29
Общество
В Саратовской области продлили ограничения по коронавирусу
"Часть ограничительных мер, которые действовали в Саратовской области до 30 июня, продлеваются предписанием Роспотребнадзора еще на две недели - до 15 июля", - сказал Радаев во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области.
РИА Новости 12:17
Происшествия
СК возбудил дело после исчезновения 16-летней девочки в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней девочки в Саратовской области, ее разыскивают с 26 июня.
ТАСС 11:56
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Кино
«Черепашек-ниндзя» снова перезагружают для больших экранов
Игромания.ру 12:27
Армия и оружие
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США
Журналисты пишут, что большинство кораблей в американских военно-морских силах построены в Соединенных Штатах, однако есть и суда, которые были созданы на зарубежных верфях.
Военное дело 04:15
Футбол
«Оренбургу» присуждено техническое поражение от ФК «Краснодар»
МК-Спорт вчера в 14:42
Игры
NVIDIA показала новые скриншоты Cyberpunk 2077 с технологией RTX
CyberSport.ru 04:01
Здоровье
Минздрав предупредил о четырех связанных с раком волнах последствий коронавируса
В России ожидаются четыре волны последствий коронавируса, связанных с заболеванием раком.
Lenta.ru 12:16
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Происшествия
В Перми обвиняемого в домогательствах учителя осудили на 9,5 лет
ИА Красная Весна вчера в 12:54
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com 09:39
Общество
Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля
"С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:02
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38