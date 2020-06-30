Происшествия

РБКРБКЖурналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
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Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

РБК10:10

Петербургское отделение Союза журналистов России прокомментировало инцидент с корреспондентом, которому сломали руку на участке

Петербургский дневник11:20

СК начал проверку после нападения на журналиста «Медиазоны» на избирательном участке

Дождь12:41

Петербургская Общественная палата утверждает, что не направляла наблюдателем бывшего депутата от «Единой России»

Медиазона12:22

Стало известно имя полицейского, напавшего на корреспондента «Медиазоны»

МР7.ру12:40

Журналист пострадал от полицейских на избирательном участке в Петербурге

Piter.tv09:15

«Сломал мне руку»: петербургский журналист заявил о нападении на избирательном участке

DP.RU08:53
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе

ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
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Происшествия

Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских

Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
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Политика

Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
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Энергетика

Биржевая цена бензина Аи-95 вновь обновила рекорд

Напомним, 17 июня цена на Аи-95 выросла до 56,7 тысячи рублей за тонну, что стало абсолютным историческим максимумом.
Компания вчера в 11:12
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Общество

В Москве аннулировали более 600 бюллетеней на голосовании по поправкам

В двух районах Москвы аннулировано более 600 бюллетеней после выявленных нарушений при надомном голосовании по поправкам к Конституции.
Ведомости 12:59
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Здоровье

Врач рассказал, как изменится обучение в школах с 1 сентября

Открытие школ с 1 сентября может проводиться по трем разным сценариям в условиях коронравируса, заявил изданию URA.RU врач-иммунолог Михаил Костинов.
РИА Новости 14:21
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Общество

Завершилось онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ

В России завершилось дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ.
Вести.Ru 13:15
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Политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
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Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа

Советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографией с отдыха за городом, на которой можно заметить отсутствие макияжа.
iReactor вчера в 10:40
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Армия и оружие

Скачок уровня радиации в Европе связали с испытаниями «Буревестника»

Зафиксированный в Северной Европе скачок уровня радиации может быть связан с испытаниями в России крылатой ракеты «Буревестник», оснащенной ядерным двигателем.
Суть событий 13:42
Общество

Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях

Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний.
ТАСС 06:35
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Наука

В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией

Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах.
REGNUM 08:38
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Происшествия

СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян

РИА Новости 13:58
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Общество

В ВОЗ заявили об опасности текущей фазы распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 11:19
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Технологии

Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa вчера в 03:49
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Игры

Microsoft представит доступную консоль Xbox Series S в августе

Деловое.ТВ 12:15
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Происшествия

Суд признал экс-бухгалтера «Седьмой студии» виновной в хищениях

ТАСС 07:40
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Общество

Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом

REGNUM 08:30
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Общество

Минкомсвязь сообщила об удалении личных данных для цифровых пропусков

Позднее заммэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что персональные данные жителей Москвы, полученные приложением по выдаче электронных пропусков, власти удалят публично.
РБК 11:19
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Футбол

Тренер «Локомотива» Николич назвал РПЛ очень сильным турниром

Чемпионат России по футболу - очень сильный турнир, считает главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич.
РИА Новости 14:16
Шоу-бизнес

Кристина Асмус после заявления о разводе начала приводить себя в форму

Российская актриса Кристина Асмус после заявления о разводе начала приводить себя в форму. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:18
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Энергетика

«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда

"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
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Экономика

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Шоу-бизнес

Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным

Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным Слухи о романе Павла Прилучного с Мирославой Карпович продолжаются.
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В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

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Страховые взносы 0% для МСП: ФНС дополнила контрольные соотношения

ФНС вновь напомнило о контрольных соотношениях для расчета страховых взносов.
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В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:02
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Политика

Бельгийские власти впервые принесли извинения за колонизацию Конго

Впервые в истории Бельгии король принес официальные извинения за жестокость в проведении колониальной политики на территории современной Демократической Республики Конго местному правительству.
Газета.Ru 12:08
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Hyundai представил обновлённый кроссовер Santa Fe

Модернизированный вседорожник Hyundai Santa Fe полностью рассекречен в Южной Корее.
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