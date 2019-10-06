Армия и оружие

ТАССТАССЖурналисты «Известий» попали под обстрел в ДНР

Журналисты мультимедийного информационного центра "Известия" попали под обстрел в районе поселка Коминтерново в Донецкой народной республике (ДНР).
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Алексей Полторанин
В 15:30 мы собирались покинуть поселок Коминтерново, но попали под обстрел. Украинские военные начали обстреливать центральную улицу поселка из БМП-2. В момент обстрелов мы находились вблизи дороги, сразу начали искать укрытие.
— Алексей Полторанин, казахский лыжникАргументы и Факты 12:12
с чего всё началось

Съемочная группа МИЦ «Известия» попала под обстрел в ДНР

Съемочная группа МИЦ «Известия» попала под обстрел в поселке Коминтерново в самопровозглашенной ДНР. Об этом стало известно в воскресенье, 6 октября. Корреспонденту Алексею Полторанину и оператору Андрею Перфильеву пришлось просидеть в подвале полтора часа.
Известия10:15

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Журналисты «Известий» попали под обстрел в ДНР

Коммерсантъ12:36

В ДНР рассказали подробности об обстреле, под который попали журналисты «Известий»

ТАСС13:20

Попавшие под обстрел в Донбассе журналисты «Известий» опубликовали видео

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Журналисты «Известий» попали под обстрел в Донбассе

РИА Новости11:09

Российские журналисты попали под обстрел в ДНР

RT на русском10:37

«Известия» сообщили об обстреле своих журналистов в ДНР

РБК11:11

Подробности обстрела журналистов «Известий» в ДНР

РЕН ТВ10:22
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