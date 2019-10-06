Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuЖурналисты из России попали под обстрел в ДНР

Журналисты МИЦ "Известия" попали под обстрел в районе поселка Коминтерново на линии разграничения в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).
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Алексей Полторанин
В 15:30 мы собирались покинуть поселок Коминтерново, но попали под обстрел. Украинские военные начали обстреливать центральную улицу поселка из БМП-2. В момент обстрелов мы находились вблизи дороги, сразу начали искать укрытие.
— Алексей Полторанин, казахский лыжникАргументы и Факты 12:12
с чего всё началось

Съемочная группа МИЦ «Известия» попала под обстрел в ДНР

Съемочная группа МИЦ «Известия» попала под обстрел в поселке Коминтерново в самопровозглашенной ДНР. Об этом стало известно в воскресенье, 6 октября. Корреспонденту Алексею Полторанину и оператору Андрею Перфильеву пришлось просидеть в подвале полтора часа.
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