Армия и оружие
Газета.RuЖурналисты из России попали под обстрел в ДНР
Журналисты МИЦ "Известия" попали под обстрел в районе поселка Коминтерново на линии разграничения в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).
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В 15:30 мы собирались покинуть поселок Коминтерново, но попали под обстрел. Украинские военные начали обстреливать центральную улицу поселка из БМП-2. В момент обстрелов мы находились вблизи дороги, сразу начали искать укрытие.
— Алексей Полторанин, казахский лыжникАргументы и Факты 12:12
с чего всё началось
Съемочная группа МИЦ «Известия» попала под обстрел в поселке Коминтерново в самопровозглашенной ДНР. Об этом стало известно в воскресенье, 6 октября. Корреспонденту Алексею Полторанину и оператору Андрею Перфильеву пришлось просидеть в подвале полтора часа.Известия10:15
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