Общество
Взгляд.руЖурналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова
Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку своего бывшего коллеги, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене и шпионаже в пользу стран НАТО.
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Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Экономика
Кудрин назвал главные риски на российском финансовом рынке
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал низкую стабильность, доминирование крупных государственных институтов и узкий круг финансовых инструментов главными рисками на финансовом рынке РФ.
ТАСС 10:33
Авто
Aznom Palladium станет самым необычным внедорожником на рынке
Итальянские компании Camal Studio и Aznom Automotive представили свой совместный проект, в рамках которого был создан люксовый внедорожник, получивший название Aznom Palladium.
32CARS.ru 08:04
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России
Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
Общество
Девушка осталась без работы из-за «сводящей мужчин с ума красоты»
Жительница Будапешта Барбара Луна Сипос рассказала, что ей пришлось уволиться с работы из-за реакции мужчин на ее внешность, сообщило издание Daily Mail.
РИА Новости 08:23
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Энергетика
Российские нефть и газ оказались невостребованными
Российские нефть и газ в первой половине 2020 года оказались невостребованными на внутреннем и внешнем рынках.
Lenta.ru 10:41
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Наука
Натрий поможет улучшить батареи смартфонов
Как сообщает ToDay News Ufa из источников журнала Nano Energy, батареи с натрием намного дешевле, но при этом не уступают по емкости литий-ионным.
ToDay News Ufa 10:01
Космос
Космонавт показал восход солнца над Землей из космоса
Российский космонавт Роскосмоса Иван Вагнер показал, как выглядит рассвет для астронавтов, пребывающих на Международной космической станции.
SM News 10:18
Общество
Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну
Посольство Венгрии в Москве сообщило, что венгерское правительство намерено с 15 июля изменить правила въезда на территорию страны, касающиеся только санитарных условий въезда.
RT на русском 06:00
Общество
Символ Крымского моста кот Мостик переедет на новую работу
Общественная служба новостей желает Мостику успехов на новом месте работы и призывает хозяев следить за его здоровьем.
Общественная служба новостей 10:22
Общество
Более 60% россиян поддерживают повышение НДФЛ
О повышении НДФЛ для доходов физлиц с 13% до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год объявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 06:53
Наука
На Северо-Западе Европы найдена вулканическая активность
Ученые из Университета Калифорнии (США) заметили сейсмическую и вулканическую активность в центре Европы.
МедиаПоток 06:35
Единоборства
Лига ACA проведет встречу Емельяненко и Исмаилова перед боем
До долгожданного боя между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым осталось чуть больше недели.
Юфсбет 07:54
Политика
Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
Экономика
Пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа 2020 года
Ежегодно с 1 августа работающим пенсионерам прибавляют баллы по итогам их работы в прошлом году.
Бизби 06:16
Здоровье
Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу
Медики из Германии пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 через некоторое время теряют антитела к коронавирусу, что может привести к повторному заражению.
МедиаПоток 05:41
Политика
Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши
Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает на выборах по итогам второго тура голосования.
Газета.Ru 05:40
Транспорт
Из-за железнодорожной аварии не продают билеты из Москвы в Курск
Курск, 13 июля 2020, 16:52 — REGNUM Продажу билетов на поезда дальнего следования, проходящие из Москвы через Курск, временно приостановили.
REGNUM 09:52
Происшествия
Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ
В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
Экономика
Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
Шоу-бизнес
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
В городе Калабасас (США) был обнаружен мертвым внук культового певца Элвиса Пресли – Бенджамин Кио.
Территория новостей 00:16
Происшествия
Площадь пожара на складе с краской в Самаре достигла 7,5 тыс. кв. м
Площадь пожара на складе с краской в Самаре возросла до 7,5 тыс. кв. метров.
ТАСС 10:41
Здоровье
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
Происшествия
Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии
Газета.Ru 04:26
Футбол
Адольфо Гайч отклонил предложение о переходе в ЦСКА
Высока вероятность, что переход не состоится. Ранее была информация о том, что аргентинский клуб готов продать Гайча за 8,5 миллионов евро.
ГЛАС.RU 08:36