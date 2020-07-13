Политика
Lenta.ruЖурналисты кремлевского пула выступили в поддержку Ивана Сафронова
Кремлевский пул журналистов записал видеообращение в поддержку их бывшего коллеги и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене. Ролик опубликовал Telegram-канал «СвободуСафронову!»
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Автоспорт
В Renault подали протест против Racing Point
В воскресенье вечером после финиша Гран При Штирии команда Renault подала официальный протест против машин Racing Point.
F1news.ru вчера в 13:43
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Общество
Названы сроки поступления российской вакцины от коронавируса в оборот
Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа.
Lenta.ru 07:17
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Общество
Третья несогласованная акция в поддержку Фургала прошла в Хабаровске
Третья несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, сообщает ТАСС 12 июля.
Известия вчера в 12:45
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Армия и оружие
Посол Азербайджана в России заявил о возможной войне с Арменией
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы заявил, что не исключает перехода конфликта с Арменией к крупным столкновениям.
Газета.Ru 06:10
Общество
Банк России раскрыл схему мошенничества через рекламу
В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
Происшествия
У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов
Интерфакс 07:11
Футбол
Юрген Клопп может возглавить сборную Германии
ODDS.ru 04:06
Общество
Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь
Американца Даниэля Льюиса Ли казнят 13 июля. Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Piter.tv 03:37
Происшествия
Бывший топ-менеджер «Росгосстраха» признан виновным в растрате ₽2 млрд
Дорогомиловский суд Москвы признал бывшего вице-президента компании "Росгосстрах" Сергея Хачатурова виновным в присвоении и растрате на сумму более 2 млрд руб. "Хачатуров совершил присвоение и растрату имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения", — цитирует приговор агентство ТАСС.
РБК 07:35
Политика
Эрдоган дал Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 07:38
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 10 июля в 17:01
Путешествия
Россияне назвали главные ожидания от дальнейшего снятия ограничений
Почти половина россиян, опрошенных аналитиками «ЧекСкан Research» (результаты исследования есть у РБК), заявили, что от дальнейшего снятия карантинных мер больше всего ждут разрешения выехать за рубеж.
РБК 06:22
Общество
В России создали легкий скоростной броневик «Стрела»
В России создали легкий бронеавтомобиль "Стрела".
РИА Новости 04:53
Шоу-бизнес
Рудковская помирилась с Ритой Дакотой, похвалив ее новый альбом в Сети
В социальной сети Instagram четыре поста продюсер посвятила новому альбому Дакоты, расхвалив его со всех сторон.
ФАН 06:04
Шоу-бизнес
Звезда Болливуда и «Мисс Мира» Айшвария Рай заразилась коронавирусом
У известной актрисы Болливуда и обладательницы заветного титула «Мисс мира»-1994 Айшварии Рай был выявлен коронавирус.
CT news 07:17
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Происшествия
Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера Николе Пельтц
Сын известных родителей экс-футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм сделал предложение дочери крупного миллиардера и инвестора.
Evo-rus.com 05:23
Политика
МИД выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе
Москва выражает серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе и готова оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
РИА Новости 06:06
Политика
Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши
Газета.Ru 05:40
Автоспорт
«Мерседес» в ближайшее время объявит о новом контракте с Боттасом
Команда Формулы-1 «Мерседес» в ближайшее время объявит о подписании нового контракта со своим пилотом Валттери Боттасом, утверждает итальянская версия Motorsport.
Чемпионат 07:34
Общество
Толпы на входе: открытие ИКЕА под Петербургом спровоцировало очереди
Санкт-Петербург, 13 июля 2020, 13:36 — REGNUM Открытие магазина «ИКЕА» в торговом центре «МЕГА Дыбенко» на границе Петербурга и Ленобласти привело к длинным очередям на входе.
REGNUM 06:36
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске исполнила её хит на свадьбе
Даже наоборот - большинство отреагировавших на это видео фолловеров отреагировали негативно, написав, что Наташа просто неудачно копирует свою сестру, да еще и исполняет её песни, на что якобы не имеет морального права.
Bimru.ru 03:22
Происшествия
Потерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски на 1 млн рублей
Piter.tv вчера в 04:30