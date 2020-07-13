Общество
Взгляд.руЖурналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова
Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку своего бывшего коллеги, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене и шпионаже в пользу стран НАТО.
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Футбол
Адольфо Гайч отклонил предложение о переходе в ЦСКА
Высока вероятность, что переход не состоится. Ранее была информация о том, что аргентинский клуб готов продать Гайча за 8,5 миллионов евро.
ГЛАС.RU 08:36
Хоккей
Алексей Морозов: Коронавирус обнаружен у шести игроков КХЛ
Экс-капитан казанского «Ак Барса», а ныне президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции среди игроков лиги.
Татар-информ 10:50
Общество
Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу об госизмене
Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Сафронов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов.
Ведомости 11:20
Происшествия
Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тысяч метров
Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС.
RT на русском 10:53
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Экономика
Кудрин рассказал об экономических последствиях роста госдолга США
Нарастание госдолга США грозит обернуться риском для доллара и валют развивающихся рынков.
Известия 10:16
Шоу-бизнес
Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
КП - Уфа 04:36
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России
Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
Армия и оружие
Украина испытала новый ракетный двигатель, созданный без российских деталей
По некоторым данным, новым двигателем может быть оснащена вторая ступень ракеты Циклон-4М.
Infox.ru 07:22
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Происшествия
СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива
Коммерсантъ вчера в 10:55
Финансы
Набиуллина заявила о пространстве для снижения ключевой ставки
Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании в Совете Федерации.
РБК 11:16
Общество
Судью Хахалеву лишили статуса за 128 прогулов
Высшая квалификационная коллегия судей лишила статуса судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
ТАСС 07:21
Общество
Российскому актеру запретили въезд на Украину
Российскому актеру, имя которого не называется, запретили въезд на Украину сроком на три года из-за посещения Крыма, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Взгляд.ру 11:34
Общество
Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой «Во все тяжкие»
С нетерпением ожидаемая геймерами игра Far Cry 6 французской компании Ubisoft обзавелась полноценным трейлером.
Российская газета 11:41
Авто
В Китае выпустили компактвэн дешевле Lada Largus в 1,5 раза
Стоимость китайского фургона на местном рынке составляет 42 тысяч 900 юаней, что эквивалентно 433 тысячам рублей.
Evo-rus.com вчера в 03:26
Авто
Jaguar отложил выпуск нового XJ из-за коронавируса
Компания Jaguar вынуждена отложить выпуск флагманского седана XJ следующего поколения из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
AutoNews 09:22
Происшествия
В Москве девушка умерла на собственной свадьбе
Источник РБК в правоохранительных органах подтвердил РБК информацию о том, что в Москве девушка умерла на собственной свадьбе.
РБК вчера в 01:59
Общество
Миллионеры попросили повысить налоги
Десятки миллионеров из США и шести других стран мира просят власти своих стран повысить налог на богатых, чтобы таким образом помочь оплатить расходы на борьбу с пандемией коронавируса, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 09:56
Здоровье
После коронавируса в Калининграде открывают больницу на Летней
Центральную городскую клиническую больницу Калининграда решили возвращать к плановому приёму пациентов поэтапно.
Русский Запад 12:06
Футбол
CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Здоровье
В Казахстане врач призвал Минздрав прекратить игры со статистикой
Прекратить игры со статистикой призвал власти Казахстана заведующий центром нейрохирургии АО «Центральная клиническая больница» города Алма-Аты Мынжылкы Бердиходжаев.
ИА Красная Весна 02:46
Общество
Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа
Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление самого перевозчика.
BFM.ru 11:49
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Футбол
Бышовец: «Вряд ли Дзюба рискнет показать видео с Азмуном своим детям»
Видео с Азмуном Бышовец считает унизительным, вряд-ли Дзюба покажет его своим детям.
Sport.ru 08:45
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Спорт
Президент ВФЛА Юрченко объявил о своей отставке
Газета.Ru 11:46