Общество

Взгляд.руВзгляд.руЖурналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова

Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку своего бывшего коллеги, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене и шпионаже в пользу стран НАТО.
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Персонально ваш: Андрей Архангельский

Эхо Москвы12:09

Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Ивана Сафронова

Коммерсантъ05:15

Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова

Ведомости06:09

Ряд журналистов кремлевского пула записали видео в поддержку Сафронова

РИА Новости05:30

Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Ивана Сафронова

Lenta.ru06:21

Журналисты «кремлевского пула» выступили в поддержку Ивана Сафронова

Дождь05:09

Журналисты кремлевского пула записали видео в поддержку Ивана Сафронова

РБК05:08
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Высока вероятность, что переход не состоится. Ранее была информация о том, что аргентинский клуб готов продать Гайча за 8,5 миллионов евро.
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Экс-капитан казанского «Ак Барса», а ныне президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции среди игроков лиги.
Татар-информ 10:50
Общество

Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу об госизмене

Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Сафронов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов.
Ведомости 11:20
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

ТАСС 09:30
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Происшествия

Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тысяч метров

Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС.
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Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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Экономика

Кудрин рассказал об экономических последствиях роста госдолга США

Нарастание госдолга США грозит обернуться риском для доллара и валют развивающихся рынков.
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Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет

Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
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Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России

Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
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Украина испытала новый ракетный двигатель, созданный без российских деталей

По некоторым данным, новым двигателем может быть оснащена вторая ступень ракеты Циклон-4М.
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
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Происшествия

СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива

Коммерсантъ вчера в 10:55
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Финансы

Набиуллина заявила о пространстве для снижения ключевой ставки

Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании в Совете Федерации.
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Общество

Судью Хахалеву лишили статуса за 128 прогулов

Высшая квалификационная коллегия судей лишила статуса судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
ТАСС 07:21
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Общество

Российскому актеру запретили въезд на Украину

Российскому актеру, имя которого не называется, запретили въезд на Украину сроком на три года из-за посещения Крыма, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Взгляд.ру 11:34
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Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой «Во все тяжкие»

С нетерпением ожидаемая геймерами игра Far Cry 6 французской компании Ubisoft обзавелась полноценным трейлером.
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В Китае выпустили компактвэн дешевле Lada Largus в 1,5 раза

Стоимость китайского фургона на местном рынке составляет 42 тысяч 900 юаней, что эквивалентно 433 тысячам рублей.
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Авто

Jaguar отложил выпуск нового XJ из-за коронавируса

Компания Jaguar вынуждена отложить выпуск флагманского седана XJ следующего поколения из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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В Москве девушка умерла на собственной свадьбе

Источник РБК в правоохранительных органах подтвердил РБК информацию о том, что в Москве девушка умерла на собственной свадьбе.
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Миллионеры попросили повысить налоги

Десятки миллионеров из США и шести других стран мира просят власти своих стран повысить налог на богатых, чтобы таким образом помочь оплатить расходы на борьбу с пандемией коронавируса, пишет Bloomberg.
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После коронавируса в Калининграде открывают больницу на Летней

Центральную городскую клиническую больницу Калининграда решили возвращать к плановому приёму пациентов поэтапно.
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CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Здоровье

В Казахстане врач призвал Минздрав прекратить игры со статистикой

Прекратить игры со статистикой призвал власти Казахстана заведующий центром нейрохирургии АО «Центральная клиническая больница» города Алма-Аты Мынжылкы Бердиходжаев.
ИА Красная Весна 02:46
Общество

Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа

Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление самого перевозчика.
BFM.ru 11:49
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Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
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Бышовец: «Вряд ли Дзюба рискнет показать видео с Азмуном своим детям»

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В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
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Президент ВФЛА Юрченко объявил о своей отставке

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