Происшествия
РИА НовостиЖурналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
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«Начали летать военные самолеты»: новые свидетели рассказали о крушении Boeing в Донбассе
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