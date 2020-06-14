Рассказываем, сколько зарабатывал Михаил Ефремов, который сразу после ДТП хвастался финансовым благополучием, и на кого эти деньги тратил. Заказники Гонорар Михаила Ефремова за выступление с его моноспектаклями варьируется от одного до полутора миллионов рублей.

с чего всё началось

Журналисты kp.ru выяснили, сколько зарабатывал заслуженный артист России Михаил Ефремов, который спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, а сразу после «похвастался» финансовым благополучием. Доходы артиста названы нестабильными. В месяц он мог получать от 1 до 5 млн рублей.

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