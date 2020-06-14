Общество

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Журналисты kp.ru выяснили, сколько зарабатывал заслуженный артист России Михаил Ефремов, который спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, а сразу после «похвастался» финансовым благополучием. Доходы артиста названы нестабильными. В месяц он мог получать от 1 до 5 млн рублей.
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Доходы Михаила Ефремова: сколько зарабатывал артист и на кого эти деньги тратил

Рассказываем, сколько зарабатывал Михаил Ефремов, который сразу после ДТП хвастался финансовым благополучием, и на кого эти деньги тратил. Заказники Гонорар Михаила Ефремова за выступление с его моноспектаклями варьируется от одного до полутора миллионов рублей.
Комсомольская правдавчера в 09:00

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СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

Газета.Ruвчера в 13:45

Подсчитаны доходы Ефремова

Lenta.ruвчера в 10:05

Стали известны доходы Михаила Ефремова

Национальная служба новостейвчера в 11:28

СМИ подсчитали доходы Ефремова

Московский Комсомолецвчера в 10:47

Стало известно, сколько зарабатывал Ефремов

Взгляд.рувчера в 10:46

СМИ подсчитали доходы Ефремова

РИА Новостивчера в 12:45

Доходы Михаила Ефремова: сколько зарабатывал артист и на кого эти деньги тратил

Комсомольская правдавчера в 09:00
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Найдена еще одна угроза коронавируса для организма

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Происшествия

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В Японии завершился неудачей запуск ракеты частной компании

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По словам Путина, в Конституции должны быть закреплены необходимость регулярной индексации пенсий и минимальный размер оплаты труда.
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Известный артист пожаловался на тексты песен Константина Меладзе Экс-участник "Фабрики звезд" Дмитрий Бикбаев остался недоволен сотрудничеством с мужем Веры Брежневой.
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В Екатеринбурге прошла ночная репетиция парада

Екатеринбург, 15 июня 2020, 06:48 — REGNUM В Екатеринбурге поздним вечером 14 июня прошла репетиция парада Победы, запланированного на 24 июня.
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Какое российское оружие сможет уничтожать гиперзвуковые цели

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Российский драматический театр проведёт спектакль в Minecraft

Петербургский Большой драматический театр проведёт спектакль в Minecraft. Покажут постановку «Вишнёвый сад» по мотивам пьесы А.П. Чехова.
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