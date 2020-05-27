Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЖурналисты заметили на руке Кадырова медицинский катетер

Журналисты разглядели на руке главы Чечни Рамзана Кадырова, который после некоторого перерыва показался на публике и провел совещание, медицинский катетер.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Рамзан Кадыров пришел на совещание оперативного штаба в Грозном с медицинским катетером на руке

Эхо Москвы10:32

Телеканал удалил сюжет с катетером на руке Кадырова

Lenta.ru12:23

Кадыров пришел на совещание оперштаба в Грозном с катетером на руке

Дождь10:41

Рамзан Кадыров показал, что на его руках отсутствуют следы от медицинского катетера

ИА Грозный-Информ13:40

Кадыров замечен с катетером на руке во время совещания

Национальная служба новостей10:17

Журналисты заметили на руке Кадырова медицинский катетер

Московский Комсомолец09:00

«Умышленно вышел в народ и спокойно ходит». Рамзан Кадыров появился на совещании и встретился с врачами грозненских больниц с катетером на руке и без маски

Новая газета05:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
Происшествия

Турецкие военные пострадали от взрыва в Идлибе

REGNUM 10:29
46
Общество

Власти Москвы установили правила прогулок на свежем воздухе

Вечерняя Москва 13:29
1K
Космос

Причиной возникновения Солнечной системы назвали столкновение галактик

Индикатор вчера в 06:08
1
Космос

Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили

Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий.
Известия 16:20
148
Политика

США вводят санкции против руководителей иранской ядерной программы

Соединённые Штаты вводят санкции против двух руководителей иранской ядерной программы, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
RT на русском 16:18
Путешествия

Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу

Майя Ломидзе рассказала, когда россияне смогут выехать за границу. Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу.
Piter.tv 03:35
657
Политика

Порошенко повторно вызвали на допрос по делу о контрабанде картин

Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос 29 мая по делу о коллекции картин.
ТАСС 14:47
Политика

Киевский суд признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской

Газета.Ru 10:17
244
Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
1K
Политика

Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая

Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
85
Культура

Вышел тизер финала четвёртого сезона «Рика и Морти»

Проект Adult Swim опубликовал тизер заключительной серии четвёртого сезона мультсериала «Рик и Морти».
News.ru вчера в 10:40
Здоровье

Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу

В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости 15:54
288
Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
383
Общество

Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице

Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM 13:20
2K
Футбол

«Моментами это просто вулкан!» Актеру Ефремову нравится, как ведет себя тренер «Спартака»

Интервью актера Ефремова — Недавно Александр Панов сказал, что при Тедеско игра «Спартака» стала более динамичной и эмоциональной.
Спорт-Экспресс 09:35
Космос

Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции

RT на русском 16:04
13
Общество

Покидать родину на бизнес-джетах стали богатые граждане России

В разгар пандемии коронавируса богатые соотечественники стали спешно улетать из страны на собственных бизнес-джетах.
Live24 15:00
2
Экономика

Дефицит бюджета Петербурга на 2020 год увеличится до 111 млрд рублей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправки в проект корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год, согласно которому дефицит казны увеличится по сравнению с ранее установленных проектом на 6,4% - до 111,1 млрд рублей.
ТАСС 15:04
7
Авто

Альянс Renault—Nissan—Mitsubishi представил план покорения мира

Группа Renault, Nissan и Mitsubishi раскрыла суть новой схемы работы «эталон-аналог», которая поможет входящим в альянс брендам выжить в кризис.
Тарантас Ньюс 09:29
18
Экономика

В Липецкой области с 1 июля начнется эксперимент над самозанятыми гражданами

Проект областного закона направлен на «создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».
Gorod48 05:16
Общество

Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу

Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
495
Авто

ГАЗ запатентовал новую «ГАЗель NN»

«Группа ГАЗ» запатентовала в России целую линейку «ГАЗелей» нового поколения (NN).
Автоновости дня вчера в 04:17
16
Футбол

Чемпионат России может быть возобновлен со зрителями на трибунах

Чемпионат России, который был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
Газета.Ru 10:36
3
Авто

Mercedes показал первое изображение нового S-Class

Премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается во второй половине 2020 года. В Россию седан в 223-м кузове доберется примерно через год.
Автоновости дня 25 мая в 09:26
14
Религия

28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня

7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
Park72.ru 05:00
4
Общество

В Греции нашли способ защитить население от коронавируса

С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:05
26
Баскетбол

Исполком РФБ принял решение не определять чемпиона России

Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) принял решение не определять чемпиона России по итогам минувшего сезона, который был досрочно завершён из-за коронавируса.
RT на русском 04:53
Культура

Сериал «Проект „Анна Николаевна“» покажут летом на ТНТ

Piter.tv 07:08
2
Энергетика

Чубайс назвал факторы сохранения низких цен на нефть

Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс назвал технологический, экологический и эпидемиологический факторы, из-за которых цены на нефть останутся на низком уровне.
Lenta.ru 14:43
9
Энергетика

Нефть в $30 не устраивает сланцевиков США

Сланцевые бурильщики не получали прибыль при ценах вдвое выше нынешних, не говоря уже о WTI на уровне $30 за баррель.
Вести.Ru вчера в 16:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное