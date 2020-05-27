Общество
Московский КомсомолецЖурналисты заметили на руке Кадырова медицинский катетер
Журналисты разглядели на руке главы Чечни Рамзана Кадырова, который после некоторого перерыва показался на публике и провел совещание, медицинский катетер.
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Рамзан Кадыров показал, что на его руках отсутствуют следы от медицинского катетера
ИА Грозный-Информ13:40
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В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
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Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
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Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции
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Проект областного закона направлен на «создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».
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Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
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Чемпионат России может быть возобновлен со зрителями на трибунах
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