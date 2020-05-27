Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЖурналисты заметили на руке Кадырова медицинский катетер

Журналисты разглядели на руке главы Чечни Рамзана Кадырова, который после некоторого перерыва показался на публике и провел совещание, медицинский катетер.
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Рамзан Кадыров показал, что на его руках отсутствуют следы от медицинского катетера

ИА Грозный-Информ13:40

Телеканал удалил сюжет с катетером на руке Кадырова

Lenta.ru12:23

«Умышленно вышел в народ и спокойно ходит». Рамзан Кадыров появился на совещании и встретился с врачами грозненских больниц с катетером на руке и без маски

Новая газета05:14

Рамзан Кадыров отрицает, что заразился коронавирусом

Эхо Москвы11:32

Кадыров замечен с катетером на руке во время совещания

Национальная служба новостей10:17

Журналисты заметили на руке Кадырова медицинский катетер

Московский Комсомолец09:00

Кадыров пришел на совещание оперштаба в Грозном с катетером на руке

Дождь10:41
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Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 18:19, Ашберн
Автоспорт

В Audi объяснили увольнение Абта

Команда Audi уволила своего гонщика Даниэля Абта за то, что в виртуальной гонке Формулы Е под его именем выступал профессиональный сим-рейсер Лоренц Хёрцинг.
F1news.ru 11:45
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Общество

В Москве умер ещё 71 пациент с коронавирусом

«В Москве скончался 71 пациент с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении в Telegram.
RT на русском 17:50
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Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
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Общество

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Общество

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Власти Москвы направят в регионы бригады врачей для помощи в борьбе с распространением коронавируса.
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Биатлон

Президент СБР Драчев заявил о готовности возглавить сборную России

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Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 14:40
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Наука

Найдена причина осложнений от коронавируса

Ученые Эксетерского университета в Великобритании и Университета Коннектикута в США обнаружили ген, который влияет на высокий риск заражения коронавирусом и тяжелой формы COVID-19.
Lenta.ru 02:03
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Общество

Собянин ужесточил масочный режим в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин ужесточил в столице масочный режим. Об этом сообщается в его блоге.
Lenta.ru 13:05
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Петр Ян сообщил примерную дату боя за титул

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Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
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Общество

Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице

Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что для США покупка мест в российских кораблях "Союз" для отправки своих астронавтов на МКС является в каком-то смысле унизительной практикой.
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Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
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Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
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В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС

Для всех, кто приобретет полную версию во время выходных бесплатной игры, прогресс будет сохранен.
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Общество

В итальянских Альпах 12-летний мальчик выжил после встречи с медведем

Прогулка по лесу вместе с родителями обернулась для 12-летнего итальянца Алессандро целым приключением, которое он запомнит на всю жизнь, пишет итальянское издание L'Adige.
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Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
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Минобороны назвало виновных в подрыве военного патруля Турции в Идлибе

К подрыву автомобиля турецкого военного патруля в сирийской провинции Идлиб причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в России).
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Топовый планшет Huawei MatePad Pro 5G появился в продаже

Цена устройства за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти составляет 747 долларов, а вариант с 512 ГБ встроенной памяти, комплектным стилусом M-Pencil и фирменной клавиатурой обойдется на 170 долларов дороже.
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Как рассказал в интервью порталу ComicBook один из сценаристов франшизы «Джон Уик» Дерек Кольстад, изначально первый фильм о Джоне Уике должен был называться Scorn (что можно перевести как «Презрение» или «Насмешка»), но под влиянием Киану Ривза студия решила изменить своим начальным планам и вынесла в заголовок имя главного героя.
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На съемках «Довода» настоящий самолет врезался в здание

На съемках фильма "Довод" настоящий самолет врезался в здание и взорвался по задумке режиссера Кристофера Нолана, сообщает Cinema Blend со ссылкой на слова актера Джона Дэвида Вашингтона.
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США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

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Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом

Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
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Рогозин обвинил Маска в желании вывести ядерное оружие в космос

Идея основателя компании "Space X" Илона Маска бомбить Марск является прикрытием, чтобы вывести ядерное оружие в космос, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
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Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину

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Экономист предсказал рост курса доллара до 85 рублей к концу 2020 года

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